Нардепы шокированы: экономия будет жесткой, но не для всех

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупреждал, что проект Государственного бюджета на 2027 год будет формироваться исходя из тотальной экономии. И это разумно, учитывая, что в стране война и катастрофическая нехватка средств на оборону. Однако реальность оказалась несколько иной.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина рассказала о "жесткой экономии", которую предложил Кабмин в главной смете страны на следующий год.

"Как вам "жесткая экономия" в проекте бюджета на 2027 год? Возможно, я неправильно понимаю значение этих слов?! Кажется, для каждой семьи "жесткая экономия" означает: тратим меньше, чем планировали, меньше, чем могли позволить себе до введения такого режима. А что значит “жесткая экономия” для государственного бюджета?”, — отреагировала политик.

Нардепка привела несколько распорядителей по таблице расходов на 2027 год.

Офис Генерального прокурора:

2026 год – 18,615 млрд грн

2027 год – 21,146 млрд грн

+2,53 млрд грн или +13,6%.

"При этом основная программа – осуществление прокурорской деятельности – растет с 18,246 млрд до 20,700 млрд грн. То есть еще +2,45 млрд грн", — пояснила парламентария.

Отдельно в составе Офиса Генпрокурора, чтобы быть тактичной до конца, отметила она:

Специализированная антикоррупционная прокуратура:

368,9 млн. → 446,4 млн грн.: +77,5 млн, или +21%.

Государственное бюро расследований:

4,713 млрд. → 5,505 млрд грн.: +792 млн грн, или +16,8%.

И здесь, уточнила она, фактически весь прирост идет по единой программе – "Обеспечение деятельности Государственного бюро расследований".

"И вот смотрю на эти цифры... САП я еще могу попробовать для себя объяснить результатами работы, которые по крайней мере можно предметно оценивать. А что объясняет 2,5 млрд грн Офиса Генпрокурора? Что объясняет +792 млн грн ГБР? Какие дополнительные функции? Какое увеличение нагрузки? Какие конкретные результаты государство хочет получить за эти дополнительные деньги?”, — отметила депутат.

Южанина убеждена, когда в стране одновременно объясняют необходимость "жесткой экономии", то увеличение финансирования государственного органа на +13,6%, +16,8% или +21% само по себе требует объяснения.

"Иначе я просто не понимаю значение словосочетания "жесткая экономия". ЧТООО именно мы экономим?", — резюмировала политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько будут стоить бензин и дизель в Украине до конца 2026 года по прогнозу ИИ.