Нардепы шокированы: экономия будет жесткой, но не для всех

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Кречмаровская Наталия
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупреждал, что проект Государственного бюджета на 2027 год будет формироваться исходя из тотальной экономии. И это разумно, учитывая, что в стране война и катастрофическая нехватка средств на оборону. Однако реальность оказалась несколько иной.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Нина Южанина рассказала о "жесткой экономии", которую предложил Кабмин в главной смете страны на следующий год.
Нардепка привела несколько распорядителей по таблице расходов на 2027 год.
Офис Генерального прокурора:
2026 год – 18,615 млрд грн
2027 год – 21,146 млрд грн
+2,53 млрд грн или +13,6%.
Отдельно в составе Офиса Генпрокурора, чтобы быть тактичной до конца, отметила она:
Специализированная антикоррупционная прокуратура:
368,9 млн. → 446,4 млн грн.: +77,5 млн, или +21%.
Государственное бюро расследований:
4,713 млрд. → 5,505 млрд грн.: +792 млн грн, или +16,8%.
И здесь, уточнила она, фактически весь прирост идет по единой программе – "Обеспечение деятельности Государственного бюро расследований".
Южанина убеждена, когда в стране одновременно объясняют необходимость "жесткой экономии", то увеличение финансирования государственного органа на +13,6%, +16,8% или +21% само по себе требует объяснения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько будут стоить бензин и дизель в Украине до конца 2026 года по прогнозу ИИ.