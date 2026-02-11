Нардепи розводять руками: “здається, ми живемо в сюрреалізмі”

У Верховній Раді розкритикували дії та рішення Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що побачила відео, де Генеральний прокурор Руслан Кравченко бере участь у круглому столі з адвокатами Віктора Януковича, висловлює свою думку, позицію

“Поки звичайні адвокати та родичі потерпілих не можуть пробитися на прийом до пана Кравченка, він знаходить час для столів з адвокатами Віктора Януковича. У Генерального прокурора, на жаль, немає часу на реакцію щодо побиття людей працівниками ТЦК або інші незаконні дії. Не доходять у пана Руслана руки та до контролю своїх підлеглих, які готові розбиратись у проблемі лише коли когось вбили. Спілкування з "простими смертними" — це нудно”, — зазначила народна депутатка.

Політикиня зауважила, щоб проводити круглі столи з адвокатами Віктора Януковича, він час знаходить.

“То чиї інтереси захищає Генеральна прокуратура? Вам не здається, що ми в сюрреалізмі живемо?”, — цікавиться нардепка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання — скільки українських воїнів загинуло у повномасштабній війні з Росією — постало в Україні давно. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому Le Monde, заявив, що, за майже 4 роки повномасштабної війни, загинули 55 тисяч українських військових і ще багато зниклих безвісти.

Цю заяву президента України розкритикували у Верховній Раді. Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ми всі бачимо скільки похованих військових на кладовищах у різних містах. Люди, за її словами, чудово знають, що держава дає статус зниклих безвісти тим, хто точно загинув.



