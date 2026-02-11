Нардепи розводять руками: “здається, ми живемо в сюрреалізмі”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді розкритикували дії та рішення Генерального прокурора України Руслана Кравченка.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що побачила відео, де Генеральний прокурор Руслан Кравченко бере участь у круглому столі з адвокатами Віктора Януковича, висловлює свою думку, позицію
Політикиня зауважила, щоб проводити круглі столи з адвокатами Віктора Януковича, він час знаходить.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання — скільки українських воїнів загинуло у повномасштабній війні з Росією — постало в Україні давно. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому Le Monde, заявив, що, за майже 4 роки повномасштабної війни, загинули 55 тисяч українських військових і ще багато зниклих безвісти.
Цю заяву президента України розкритикували у Верховній Раді. Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ми всі бачимо скільки похованих військових на кладовищах у різних містах. Люди, за її словами, чудово знають, що держава дає статус зниклих безвісти тим, хто точно загинув.