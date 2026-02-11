Нардепы разводят руками: "кажется, мы живем в сюрреализме"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде подвергли критике действия и решения Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Анна Скороход рассказала, что увидела видео, где Генеральный прокурор Руслан Кравченко принимает участие в круглом столе с адвокатами Виктора Януковича, высказывает свое мнение, позицию.
Политик не заметила, чтобы проводить круглые столы с адвокатами Виктора Януковича, он время находит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос — сколько украинских воинов погибло в полномасштабной войне с Россией — назрел в Украине давно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому Le Monde заявил, что, за почти 4 года полномасштабной войны, погибли 55 тысяч украинских военных и еще много пропавших без вести.
Это заявление президента Украины подвергли критике в Верховной Раде. Народная депутат Анна Скороход отметила, что мы все видим сколько похороненных военных на кладбищах в разных городах. Люди, по ее словам, прекрасно знают, что государство дает статус пропавших без вести тем, кто точно погиб.