Нардепы разводят руками: "кажется, мы живем в сюрреализме"
НОВОСТИ

Нардепы разводят руками: "кажется, мы живем в сюрреализме"

Народная депутат Скороход о приоритетах Генпрокурора

11 февраля 2026, 18:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде подвергли критике действия и решения Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Нардепы разводят руками: "кажется, мы живем в сюрреализме"

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Анна Скороход рассказала, что увидела видео, где Генеральный прокурор Руслан Кравченко принимает участие в круглом столе с адвокатами Виктора Януковича, высказывает свое мнение, позицию.

"Пока обычные адвокаты и родственники потерпевших не могут пробиться на прием к господину Кравченко, он находит время для столов с адвокатами Виктора Януковича. У Генерального прокурора, к сожалению, нет времени на реакцию по избиению людей работниками ТЦК или другие незаконные действия. Не доходят у господина Руслана руки и до контроля своих подчиненных". Общение с "простыми смертными" – это скучно”, — отметила народная депутат.

Политик не заметила, чтобы проводить круглые столы с адвокатами Виктора Януковича, он время находит.

"Так чьи интересы защищает Генеральная прокуратура? Вам не кажется, что мы в сюрреализме живем? ", — интересуется нардепка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос — сколько украинских воинов погибло в полномасштабной войне с Россией — назрел в Украине давно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому Le Monde заявил, что, за почти 4 года полномасштабной войны, погибли 55 тысяч украинских военных и еще много пропавших без вести.

Это заявление президента Украины подвергли критике в Верховной Раде. Народная депутат Анна Скороход отметила, что мы все видим сколько похороненных военных на кладбищах в разных городах. Люди, по ее словам, прекрасно знают, что государство дает статус пропавших без вести тем, кто точно погиб.




Источник: https://t.me/golosSkorokhod/388
