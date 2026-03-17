Нардепы ошеломили признанием: отсутствие голосов в Раде на самом деле выгодно Зеленскому

Верховная Рада в последнее время отказывается голосовать за некоторые законопроекты. В парламенте даже говорят о политическом кризисе в стране.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков объяснил, что действительно происходит в Раде. По его словам, вредоносные решения придумывает Офис президента, а ответственность перекладывают на Верховную Раду. Политик подтвердил, что в последнее время в Верховной Раде действительно есть проблема с голосами. Монобольшинство, по его словам, сегодня действительно разбалансировано по многим причинам. Однако он отметил, что за важные законопроекты голоса находятся.

"Проблема в том, что многие инициативы, которые сегодня выносятся в Верховную Раду, на самом деле не рождаются в парламенте. Они "спускаются" из Офиса президента. Именно там принимаются политические решения, которые потом пытаются провести через зал. А когда эти инициативы вызывают сопротивление или не набирают голоса — ответственность перекладывают на Верховную Раду", — пояснил он.

По его словам, именно такая ситуация случилась и с законопроектами о повышении налогов. Эти решения, отметил политик, были согласованы между МВФ, президентом, премьер-министром, министром финансов и главой Национального банка.

"Но важно понимать главное: МВФ не требовал законопроекта о повышении налогов. Фонд настаивал на другом — борьбе с коррупцией, ликвидации контрабанды на таможне и таким образом увеличении реальных поступлений в бюджет. Вместо этого власть избрала другой путь — новые налоги для украинцев и давление на малый и средний бизнес. Потому такие проекты и не находят поддержки в зале”, — пояснил народный депутат.

Политик объяснил, что на самом деле президенту даже выгодно, что такие непопулярные решения не проходят в парламенте. Народный депутат пояснил, что повышение налогов приведет к закрытию бизнесов, потере рабочих мест и удару по рейтингам.

“А с другой стороны – перед партнерами из МВФ очень удобно перекладывать ответственность на “плохих депутатов”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали главную ошибку Зеленского.