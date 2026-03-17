Нардепы ошеломили признанием: отсутствие голосов в Раде на самом деле выгодно Зеленскому

Кречмаровская Наталия
Верховная Рада в последнее время отказывается голосовать за некоторые законопроекты. В парламенте даже говорят о политическом кризисе в стране.
Верховная Рада.
Народный депутат Дмитрий Разумков объяснил, что действительно происходит в Раде. По его словам, вредоносные решения придумывает Офис президента, а ответственность перекладывают на Верховную Раду. Политик подтвердил, что в последнее время в Верховной Раде действительно есть проблема с голосами. Монобольшинство, по его словам, сегодня действительно разбалансировано по многим причинам. Однако он отметил, что за важные законопроекты голоса находятся.
По его словам, именно такая ситуация случилась и с законопроектами о повышении налогов. Эти решения, отметил политик, были согласованы между МВФ, президентом, премьер-министром, министром финансов и главой Национального банка.
Политик объяснил, что на самом деле президенту даже выгодно, что такие непопулярные решения не проходят в парламенте. Народный депутат пояснил, что повышение налогов приведет к закрытию бизнесов, потере рабочих мест и удару по рейтингам.
