Нардепи пішли проти Зеленського: “вся країна бачить, як вони мішками кеш тягають”

У вівторок, 1 вересня, були провалені три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. У Раді пояснили ситуацію.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що на фракції (31 серпня), де мали б закликати депутатів голосувати за законопроєкти мав би бути й Президент.

“Але десь за годину, коли зрозуміли, що явка буде десь 40+ депутатів, то відправили лише Премʼєра. Ну і бізнесменів. Щоб вмовити Слуг голосувати за скасування пільг на посилки. В результаті, фракція Коаліції (1 вересня) дала 150 голосів на це”, — зазначив політик.

Парламентар зауважив, що можливо, такий результат тому, що вони хотіли б поставити питання Президенту:

чому Уряд досі не виконав завдання на 15 млрд?

чий підпис стоїть на меморандумі з МВФ?

як так сталося, що взимку ми витратили 20 млрд на піар Президента, весною ще 10-ть, а тут виявилось, грошей нема?

чи буде знову роздача “1000 від Зеленського” і до яких виборів цього разу він готується?

коли буде скасовано фінансування Марафону чи Кешбеку?

хто блокує всі антикорупційні законопроекти?

правда, що через це нам не збільшили міжнародне фінансування?

як він вважає, останні корупційні скандали в його команді помітили партнери? І чи вплине це на подальшу підтримку?

хто дав команду забрати у МінОборони 40 млрд грн на Резервний фонд?

чи не знає Президент автора ідеї з Резервного фонду фінансувати весь вищезгаданий популізм?

чому досі, третій місяць, не підписаний законопроект про оподаткування платформ?

що зроблено, щоб повернути гроші з офшорів Галущенко та Міндіча в Україну?

звідки взялось кеша на 500 млн застав для фігурантів МіндічГейту?

“Ну і головне, як він бачить підвищення податків, коли вся країна бачить, як вони мішками кеш тягають, щоб одні корупціонери викупили інших, які мали б здати третіх. Ось після такої розмови можна справедливо звинуватити “Слуг”, чому ж вони не підтримали Президента. Хоча останні промовисто, навіть на фракцію не прийшли”, — зазначив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи погодиться Зеленський на рішення, яке теоретично може завершити війну в Україні.