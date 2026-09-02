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Нардепи пішли проти Зеленського: “вся країна бачить, як вони мішками кеш тягають”

Народний депутат Железняк розповів, які незручні питання могли б поставити нардепи монобільшості Зеленському

2 вересня 2026, 16:41
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Кречмаровская Наталия

У вівторок, 1 вересня, були провалені три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. У Раді пояснили ситуацію.

Нардепи пішли проти Зеленського: “вся країна бачить, як вони мішками кеш тягають”

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що на фракції (31 серпня), де мали б закликати депутатів голосувати за законопроєкти мав би бути й Президент.

“Але десь за годину, коли зрозуміли, що явка буде десь 40+ депутатів, то відправили лише Премʼєра. Ну і бізнесменів. Щоб вмовити Слуг голосувати за скасування пільг на посилки. В результаті, фракція Коаліції (1 вересня) дала 150 голосів на це”, — зазначив політик.

Парламентар зауважив, що можливо, такий результат тому, що вони хотіли б поставити питання Президенту:

  • чому Уряд досі не виконав завдання на 15 млрд?

  • чий підпис стоїть на меморандумі з МВФ?

  • як так сталося, що взимку ми витратили 20 млрд на піар Президента, весною ще 10-ть, а тут виявилось, грошей нема?

  • чи буде знову роздача “1000 від Зеленського” і до яких виборів цього разу він готується?

  • коли буде скасовано фінансування Марафону чи Кешбеку?

  • хто блокує всі антикорупційні законопроекти?

  • правда, що через це нам не збільшили міжнародне фінансування?

  • як він вважає, останні корупційні скандали в його команді помітили партнери? І чи вплине це на подальшу підтримку?

  • хто дав команду забрати у МінОборони 40 млрд грн на Резервний фонд?

  • чи не знає Президент автора ідеї з Резервного фонду фінансувати весь вищезгаданий популізм?

  • чому досі, третій місяць, не підписаний законопроект про оподаткування платформ?

  • що зроблено, щоб повернути гроші з офшорів Галущенко та Міндіча в Україну?

  • звідки взялось кеша на 500 млн застав для фігурантів МіндічГейту?

“Ну і головне, як він бачить підвищення податків, коли вся країна бачить, як вони мішками кеш тягають, щоб одні корупціонери викупили інших, які мали б здати третіх. Ось після такої розмови можна справедливо звинуватити “Слуг”, чому ж вони не підтримали Президента. Хоча останні промовисто, навіть на фракцію не прийшли”, — зазначив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи погодиться Зеленський на рішення, яке теоретично може завершити війну в Україні.



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Джерело: https://t.me/yzheleznyak/19507
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