Нардепы пошли против Зеленского: "вся страна видит, как они мешками кэш таскают"

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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 1 сентября, были провалены три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Раде объяснили ситуацию.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на фракции (31 августа), где должны призвать депутатов голосовать за законопроекты должен быть и Президент.
Парламентарий отметил, что возможно такой результат потому, что они хотели бы задать вопрос Президенту:
почему Правительство до сих пор не выполнило задание на 15 млрд?
чья подпись стоит на меморандуме с МВФ?
как так случилось, что зимой мы потратили 20 млрд на пиар Президента, весной еще 10, а тут оказалось, денег нет?
будет ли снова раздача "1000 от Зеленского" и к каким выборам на этот раз он готовится?
когда будет отменено финансирование Марафона или Кешбека?
кто блокирует все антикоррупционные законопроекты?
правда, что из-за этого нам не увеличили международное финансирование?
как он считает последние коррупционные скандалы в его команде заметили партнеры? И повлияет ли это на дальнейшую поддержку?
кто дал команду забрать у МинОбороны 40 млрд грн на резервный фонд?
не знает ли Президент автора идеи из Резервного фонда финансировать весь вышеупомянутый популизм?
почему до сих пор, третий месяц, не подписан законопроект о налогообложении платформ?
что сделано, чтобы вернуть деньги из оффшоров Галущенко и Миндича в Украину?
откуда взялось кэша на 500 млн залогов для фигурантов МиндичГейта?
Напомним: портал "Комментарии" писал, согласится ли Зеленский на решение, которое теоретически может завершить войну в Украине.