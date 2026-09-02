Нардепы пошли против Зеленского: "вся страна видит, как они мешками кэш таскают"

Во вторник, 1 сентября, были провалены три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Раде объяснили ситуацию.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на фракции (31 августа), где должны призвать депутатов голосовать за законопроекты должен быть и Президент.

"Но где-то через час, когда поняли, что явка будет где-то 40+ депутатов, то отправили только Премьера. Ну и бизнесменов. Чтобы уговорить Слуг голосовать за отмену льгот на посылки. В результате, фракция Коалиции (1 сентября) дала 150 голосов на это", — отметил политик.

Парламентарий отметил, что возможно такой результат потому, что они хотели бы задать вопрос Президенту:

почему Правительство до сих пор не выполнило задание на 15 млрд?

чья подпись стоит на меморандуме с МВФ?

как так случилось, что зимой мы потратили 20 млрд на пиар Президента, весной еще 10, а тут оказалось, денег нет?

будет ли снова раздача "1000 от Зеленского" и к каким выборам на этот раз он готовится?

когда будет отменено финансирование Марафона или Кешбека?

кто блокирует все антикоррупционные законопроекты?

правда, что из-за этого нам не увеличили международное финансирование?

как он считает последние коррупционные скандалы в его команде заметили партнеры? И повлияет ли это на дальнейшую поддержку?

кто дал команду забрать у МинОбороны 40 млрд грн на резервный фонд?

не знает ли Президент автора идеи из Резервного фонда финансировать весь вышеупомянутый популизм?

почему до сих пор, третий месяц, не подписан законопроект о налогообложении платформ?

что сделано, чтобы вернуть деньги из оффшоров Галущенко и Миндича в Украину?

откуда взялось кэша на 500 млн залогов для фигурантов МиндичГейта?

"Ну и главное, как он видит повышение налогов, когда вся страна видит, как они мешками кэш таскают, чтобы одни коррупционеры выкупили других, которые должны сдать третьих. Вот после такого разговора можно справедливо обвинить "Слуг", почему же они не поддержали Президента. Хотя последние красноречиво, даже на фракцию не пришли”, — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, согласится ли Зеленский на решение, которое теоретически может завершить войну в Украине.