Нардепи не приховують обурення: “Ім'я цієї проблеми - Володимир Зеленський”

Кречмаровская Наталия
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про черговий шокуючий випадок з мобілізацією. Повідомив, що троє людей, жінка і два чоловіки, увірвалися в лікарню в Білгород-Дністровському, озброєні травматичним пістолетом та мисливською рушницею, увірвалися в місцеву лікарню. Їхня ціль була, зазначив політик, визволити 27-річного чоловіка з ТЦК. І це, зазначив політик, відбувається, тому що є повна недовіра до системи ТЦК.
Також народний депутат показав відео жахливих умов у вінницькому ТЦК.
Народний депутат зазначив, що деякі процеси вже рухаються, однак дуже повільно.
Політик нагадав, що Зеленський у січні поставив завдання новому міністру оборони Федорову ліквідувати бусифікацію. Пройшло вже майже п’ять місяців, а результатів немає, підсумував Гончаренко.
Популярні чат-боти прогнозують, що силова мобілізація може трохи послабшати, однак триватиме ще від року до двох.