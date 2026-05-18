Нардепи не приховують обурення: “Ім'я цієї проблеми - Володимир Зеленський”

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про черговий шокуючий випадок з мобілізацією. Повідомив, що троє людей, жінка і два чоловіки, увірвалися в лікарню в Білгород-Дністровському, озброєні травматичним пістолетом та мисливською рушницею, увірвалися в місцеву лікарню. Їхня ціль була, зазначив політик, визволити 27-річного чоловіка з ТЦК. І це, зазначив політик, відбувається, тому що є повна недовіра до системи ТЦК.

Також народний депутат показав відео жахливих умов у вінницькому ТЦК.

“Потрібні чіткі терміни служби, потрібне гідне грошове забезпечення, потрібні соціальні програми, за умов яких знайдуться мотивовані люди йти служити. Замість цього бусифікують, виловлюють… ці люди врешті-решт йдуть в СЗЧ. Крім того, виходом, звичайно, може бути, в тому числі залучення більшої кількості іноземців”, — перерахував необхідні зміни політик.

Народний депутат зазначив, що деякі процеси вже рухаються, однак дуже повільно.

“І, звичайно, у всієї цієї проблеми є ім'я. І ім'я цієї проблеми Володимир Зеленський. Людина, яка таку систему створила, людина, яку все це влаштовувала. І ми всі розуміємо, що ще є колосальна корупція в системі ТЦК — і все це йде нагору”, — зазначив парламентар.

Політик нагадав, що Зеленський у січні поставив завдання новому міністру оборони Федорову ліквідувати бусифікацію. Пройшло вже майже п’ять місяців, а результатів немає, підсумував Гончаренко.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, коли, за прогнозом ШІ, зникне "бусифікація" в Україні. Популярні чат-боти прогнозують, що силова мобілізація може трохи послабшати, однак триватиме ще від року до двох.




