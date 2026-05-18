Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал об очередном шокирующем случае с мобилизацией. Сообщил, что три человека, женщина и двое мужчин, ворвались в больницу в Белгород-Днестровском, вооруженные травматическим пистолетом и охотничьим ружьем, ворвались в местную больницу. Их цель была, отметил политик, освободить 27-летнего мужчину из ТЦК. И это, отметил политик, происходит, потому что есть полное недоверие к системе ТЦК.

Также народный депутат показал видео ужасающих условий в винницком ТЦК.

"Нужны четкие сроки службы, нужно достойное денежное обеспечение, нужны социальные программы, при которых найдутся мотивированные люди идти служить. Вместо этого бусифицируют, вылавливают… эти люди в конце концов идут в СЗЧ. Кроме того, выходом, конечно, может быть, в том числе привлечение большего количества иностранцев", - перечислил необходимые изменения политик.

Народный депутат отметил, что некоторые процессы уже двигаются, однако очень медленно.

"И, конечно, у всей этой проблемы есть имя. И имя этой проблемы Владимир Зеленский. Человек, который такую систему создал, человек, который все это устраивал. И мы все понимаем, что есть еще колоссальная коррупция в системе ТЦК — и все это идет наверх", — отметил парламентарий.

Политик напомнил, что Зеленский в январе поставил задачу новому министру обороны Федорову ликвидировать бусификацию. Прошло уже почти пять месяцев, а результатов нет, подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по прогнозу ИИ, исчезнет "бусификация" в Украине. Популярные чат-боты прогнозируют, что силовая мобилизация может немного ослабеть, однако продлится еще от года до двух.




