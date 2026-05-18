Нардепы не скрывают возмущения: "Имя этой проблемы - Владимир Зеленский"

Кречмаровская Наталия
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал об очередном шокирующем случае с мобилизацией. Сообщил, что три человека, женщина и двое мужчин, ворвались в больницу в Белгород-Днестровском, вооруженные травматическим пистолетом и охотничьим ружьем, ворвались в местную больницу. Их цель была, отметил политик, освободить 27-летнего мужчину из ТЦК. И это, отметил политик, происходит, потому что есть полное недоверие к системе ТЦК.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Также народный депутат показал видео ужасающих условий в винницком ТЦК.
Народный депутат отметил, что некоторые процессы уже двигаются, однако очень медленно.
Политик напомнил, что Зеленский в январе поставил задачу новому министру обороны Федорову ликвидировать бусификацию. Прошло уже почти пять месяцев, а результатов нет, подытожил Гончаренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по прогнозу ИИ, исчезнет "бусификация" в Украине. Популярные чат-боты прогнозируют, что силовая мобилизация может немного ослабеть, однако продлится еще от года до двух.