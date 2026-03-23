Нардепы хватаются за голову: заявляют о "полном провале"

Кречмаровская Наталия
Правительство провалило коммуникацию с народными депутатами. В Раде возмущены нынешним положением вещей – с народными избранниками не советуются перед согласованием важных решений, как это было раньше. И именно поэтому, по словам парламентариев, возникают сложности с голосованием Рады.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, почему Рада не поддерживает законодательные инициативы Кабинета министров Украины по повышению налогов.
По словам политика, именно поэтому появляющиеся сейчас инициативы по повышению налогов будут иметь сложности с прохождением в сессионном зале.
Народный депутат отметил еще одну проблему — фактически потеряна коммуникация между Кабинетом министров и Верховной Радой.
Политик отметил, что на фоне этого сложилась странная ситуация – впервые за последние годы во вторник не будет пленарного заседания. К тому же, уточнил народный депутат, повестка дня появляется фактически в последний момент, хотя обычно депутаты получали ее заранее и могли нормально подготовиться к рассмотрению законопроектов.
