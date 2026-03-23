Нардепы хватаются за голову: заявляют о "полном провале"
Нардепы хватаются за голову: заявляют о "полном провале"

Народный депутат Цымбалюк раскритиковал работу Кабмина

23 марта 2026, 18:21
Автор:
Кречмаровская Наталия

Правительство провалило коммуникацию с народными депутатами. В Раде возмущены нынешним положением вещей – с народными избранниками не советуются перед согласованием важных решений, как это было раньше. И именно поэтому, по словам парламентариев, возникают сложности с голосованием Рады.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, почему Рада не поддерживает законодательные инициативы Кабинета министров Украины по повышению налогов.

"На самом деле нужно честно сказать: Верховная Рада не была вовлечена в переговоры с МВФ по вопросам повышения налогов, и с парламентом никто не советовался, что именно Кабинет министров от имени государства планирует согласовывать. Такие вещи нужно обсуждать заранее и совместно определять, поддерживает ли парламент повышение налогов, или, возможно, стоит искать другие источники наполнения бюджета", — отметил он.

По словам политика, именно поэтому появляющиеся сейчас инициативы по повышению налогов будут иметь сложности с прохождением в сессионном зале.

Народный депутат отметил еще одну проблему — фактически потеряна коммуникация между Кабинетом министров и Верховной Радой.

"Раньше перед рассмотрением сложных и важных решений министр финансов или премьер-министр встречались с фракциями, обсуждали позиции, убеждали, искали компромиссы. Сейчас такой работы почти нет", — объяснил нардеп.

Политик отметил, что на фоне этого сложилась странная ситуация – впервые за последние годы во вторник не будет пленарного заседания. К тому же, уточнил народный депутат, повестка дня появляется фактически в последний момент, хотя обычно депутаты получали ее заранее и могли нормально подготовиться к рассмотрению законопроектов.

"И это при том, что есть большое количество важных законопроектов, в частности, сектора безопасности и обороны, которые давно ожидают рассмотрения во втором чтении", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Гончаренко, угрожает народным депутатам.



Источник: https://t.me/tsymbaliukmm/1643
