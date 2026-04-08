Нардепи хапаються за голову: влада витрачає мільярди на популізм, а українці ледь виживають

Пенсії у значної частини українців нижчі за фактичний прожитковий мінімум. Однак влада не поспішає значно підвищувати виплати пенсіонерам.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що на популізм від влади витрачають мільярди, а на пенсії – 7,80 грн на день. Така “турбота” про людей, зазначив він. Політик наголосив, що влада знову піднімає податки для українців під час повномасштабної війни.

“І як би це не намагалися подати як "гроші на армію", правда одна: ці кошти йдуть не в окремий фонд для ЗСУ, а в загальний бюджет. А це означає, що витрачають їх на що завгодно, і далеко не завжди на оборону”, — зауважив політик.

За його словами, відповідальність за такі рішення завжди перекладають на парламент. Однак ініціатором “податкових” законів є уряд. При цьому саме уряд, зазначив нардеп, продовжує щедро роздавати гроші на гучні програми – “Єбаки”, “Вовині тисячі”, “3000 км по шпалах”, а тепер ще й нові виплати по 1500 гривень для пенсіонерів.

Політик наголосив, що нардепи майже рік тому пропонували підвищити мінімальну пенсію вдвічі – з 2361 до 4722 грн — зареєстрували відповідний законопроєкт. Однак отримали відповідь, що грошей немає, бюджет цього не витримає.

“Натомість на початку цього року найменш захищеним людям проіндексували пенсії на… 234 гривні. Це 7 гривень 80 копійок на день! Це така "допомога" людям, які зараз за межею бідності?! Тепер міністр соцполітики обіцяє мінімальну пенсію не менше 6 тисяч гривень. Коли пенсіонери реально побачать ці гроші? Чи це знову обіцянки, які люди так і не дочекаються?!”, — підсумував політик.

