Нардепи хапаються за голову: влада витрачає мільярди на популізм, а українці ледь виживають

Кречмаровская Наталия
Пенсії у значної частини українців нижчі за фактичний прожитковий мінімум. Однак влада не поспішає значно підвищувати виплати пенсіонерам.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що на популізм від влади витрачають мільярди, а на пенсії – 7,80 грн на день. Така “турбота” про людей, зазначив він. Політик наголосив, що влада знову піднімає податки для українців під час повномасштабної війни.
За його словами, відповідальність за такі рішення завжди перекладають на парламент. Однак ініціатором “податкових” законів є уряд. При цьому саме уряд, зазначив нардеп, продовжує щедро роздавати гроші на гучні програми – “Єбаки”, “Вовині тисячі”, “3000 км по шпалах”, а тепер ще й нові виплати по 1500 гривень для пенсіонерів.
Політик наголосив, що нардепи майже рік тому пропонували підвищити мінімальну пенсію вдвічі – з 2361 до 4722 грн — зареєстрували відповідний законопроєкт. Однак отримали відповідь, що грошей немає, бюджет цього не витримає.
