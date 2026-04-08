Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Нардепы хватаются за голову: власть тратит миллиарды на популизм, а украинцы едва выживают
Нардепы хватаются за голову: власть тратит миллиарды на популизм, а украинцы едва выживают

Народный депутат Разумков раскритиковал мизерное увеличение пенсий украинцев, когда на популизм власти тратят миллиарды

8 апреля 2026, 19:28
Кречмаровская Наталия

Пенсии у значительной части украинцев ниже фактического прожиточного минимума. Однако власти не спешат значительно повышать выплаты пенсионерам.

Нардепы хватаются за голову: власть тратит миллиарды на популизм, а украинцы едва выживают

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что на популизм от власти тратят миллиарды, а на пенсии – 7,80 грн в день. Такая забота о людях, отметил он. Политик подчеркнул, что власти снова поднимают налоги для украинцев во время полномасштабной войны.

"И как бы это ни пытались подать как "деньги на армию", правда одна: эти средства идут не в отдельный фонд для ВСУ, а в общий бюджет. А это значит, что тратят их на что угодно, и далеко не всегда на оборону", — отметил политик.

По его словам, ответственность за такие решения всегда переводится на парламент. Однако инициатором налоговых законов является правительство. При этом именно правительство, отметил нардеп, продолжает щедро раздавать деньги на громкие программы — "Ебаки", "Вовины тысячи", "3000 км по шпалам", а теперь еще и новые выплаты по 1500 гривен для пенсионеров.

Политик подчеркнул, что нардепы почти год назад предлагали повысить минимальную пенсию вдвое – с 2361 до 4722 грн – зарегистрировали соответствующий законопроект. Однако получили ответ, что денег нет, бюджет этого не выдержит.

"Зато в начале этого года наименее защищенным людям проиндексировали пенсии на... 234 гривны. Это 7 гривен 80 копеек в день! Это такая "помощь" людям, которые сейчас за чертой бедности?! Теперь министр соцполитики обещает минимальную пенсию не менее 6 тысяч гривен. Когда пенсионеры реально увидят эти деньги? Или это снова обещания, которые люди так и не дождутся?!”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие спецпенсии назначают в Украине.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4762
