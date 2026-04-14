Нардепы хватаются за голову: Украина катастрофически быстро тратит деньги

Кабинет министров Украины продолжает раздавать средства из резервного фонда, который уже фактически исчерпан.

Народная депутат Нина Южанина рассказала, что правительство решением от 10.04.2026 №332-р выделило 732,5 млн грн из резервного фонда на меры устойчивости (котельные, когенерация).

"По состоянию на это решение остаток резервного фонда составил около 800 млн грн. То есть одним решением правительство фактически использовало почти весь остаток резервного фонда", — отметила она.

Политик пояснила, что резервный фонд де-факто исчерпан уже в апреле, хотя должен обеспечивать непредвиденные расходы в течение всего года. И это уже не о цифрах, это о подходе, подчеркнула она.

К тому же политик уточнила, что распределение средств между ОГА не обнародовано, а перечень объектов еще только формируется. То есть объяснила она, что деньги уже выделены, а конкретики еще нет.

Формально, по ее словам, правительство еще "поручило":

в трехдневный срок подготовить перечень объектов и объемы финансирования,

согласовать расходы между министерствами и ОГА,

за неделю найти софинансирование из местных бюджетов,

и при необходимости изменить сам порядок реализации проекта.

"Поэтому выглядит это не как системная подготовка, а как попытка "собрать конструкцию на ходу", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что без получения финансовой помощи, как пишут западные медиа, Украина через 2 месяца столкнется с острой нехваткой средств на проведение военных расходов. В Раде прогнозируют, что 2 месяца не понадобится – кризис будет гораздо раньше.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что катастрофические проблемы могут быть уже в середине апреля.