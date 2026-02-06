Нардепы хватаются за голову: в Раде абсолютно беспрецедентная ситуация

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине начинаются проблемы с Бюджетом, однако власть идет по пути простых решений, которые критикуют в Верховной Раде.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о работе парламента на 10-13 февраля. По его словам, коалиция именно на эту пленарную неделю планировала ударный день, когда проголосуют и “one big beautiful bill” (набор налоговых изменений), и все подвешенные законопроекты по Ukraine Facility, и даже что-то из Всемирного банка…
Политик пояснил, что соответственно все эти пункты снова переносят на почти месяц. Что значит решение вопроса МВФ и ЕС будет в лучшем случае в марте.
