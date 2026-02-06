Нардепы хватаются за голову: в Раде абсолютно беспрецедентная ситуация

В Украине начинаются проблемы с Бюджетом, однако власть идет по пути простых решений, которые критикуют в Верховной Раде.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о работе парламента на 10-13 февраля. По его словам, коалиция именно на эту пленарную неделю планировала ударный день, когда проголосуют и “one big beautiful bill” (набор налоговых изменений), и все подвешенные законопроекты по Ukraine Facility, и даже что-то из Всемирного банка…

"Короче планировалась повестка дня, которую make Motovilovets happy again. Но ничего не будет…. пока до сих пор большая проблема с голосами. Плюс многие люди едут в командировку. Настолько, что даже Мото начал ряд законов сам снимать еще на этой неделе… а это поверьте, абсолютно беспрецедентная ситуация", — отметил нардеп.

Политик пояснил, что соответственно все эти пункты снова переносят на почти месяц. Что значит решение вопроса МВФ и ЕС будет в лучшем случае в марте.

"И здесь я бы хотел сказать, что у нас и так уже начинаются проблемы с Бюджетом из-за падения налогов (из-за блэкаут) и недополучения денег от ЕС (из-за срыва маяков), но….. нет ни одного человека из Правительства который бы об этом беспокоился и бил бы тревогу. Ни премьер, ни министр финансов абсолютно не включены в этот процесс… и раз дальше прекрасно раздают по 15 тыс. грн на генераторы ФЛП, значит и проблем не видят”, — подытожил политик.

