Нардепи хапаються за голову: скільки ще влада ігноруватиме свавілля ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні планують повністю змінити систему мобілізації — повідомляли про ініціативи щодо ТЦК, бронювання, залучення іноземців. Однак щодня в мережі інтернет продовжують з’являтися відео силової мобілізації.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков вказав на кричущі проблеми, які потребують негайного вирішення. Побиття ветеранів, корупція і “мобілізація” померлих — скільки ще влада ігноруватиме свавілля ТЦК, зазначив він.
Парламентар наголосив, що ті дії, які вчиняють військові терцентрів, підпадають під конкретні статті Кримінального кодексу. Однак, за його словами, комітети з нацбезпеки та правоохоронної діяльності блокують ініціативи, які дозволили б притягувати до відповідальності працівників територіальних центрів комплектування.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді жорстко відреагували на повноваження військових терцентрів.