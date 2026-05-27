Нардепи хапаються за голову: скільки ще влада ігноруватиме свавілля ТЦК

В Україні планують повністю змінити систему мобілізації — повідомляли про ініціативи щодо ТЦК, бронювання, залучення іноземців. Однак щодня в мережі інтернет продовжують з’являтися відео силової мобілізації.

Народний депутат Дмитро Разумков вказав на кричущі проблеми, які потребують негайного вирішення. Побиття ветеранів, корупція і “мобілізація” померлих — скільки ще влада ігноруватиме свавілля ТЦК, зазначив він.

“Чи це нормально коли “мобілізують” 276 покійних людей, щоб закрити статистику?! Чи нормально, коли в Київському ТЦК розповідають, що можуть заходити до квартир? Тобто їм без рішення суду вже дозволено навіть проникати в житло людей?! А що ще вони можуть робити? Забирати телефони, вимагати гроші, бити людей, хапати, закидати їх в буси та утримувати в нелюдських умовах?! Один із нових кричущих випадків — побиття ветерана, який втратив кінцівки на фронті!”, — наголосив політик.

Парламентар наголосив, що ті дії, які вчиняють військові терцентрів, підпадають під конкретні статті Кримінального кодексу. Однак, за його словами, комітети з нацбезпеки та правоохоронної діяльності блокують ініціативи, які дозволили б притягувати до відповідальності працівників територіальних центрів комплектування.

“Про “реформу” цієї структури говорити вже пізно. Її треба розформувати та відправити на фронт тих “бійців”, які там ніколи не були, а звикли боротися з людьми на вулицях”, — резюмував політик.

