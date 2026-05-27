Нардепы хватаются за голову: сколько еще власть будет игнорировать произвол ТЦК

Кречмаровская Наталия
В Украине планируют полностью изменить систему мобилизации — сообщали об инициативах по ТЦК, бронированию, привлечению иностранцев. Однако каждый день в сети Интернет продолжают появляться видео силовой мобилизации.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков указал на вопиющие проблемы, требующие немедленного решения. Избиение ветеранов, коррупция и "мобилизация" умерших — сколько еще власть будет игнорировать произвол ТЦК, отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что те действия, которые совершают военные терцентров, подпадают под конкретные статьи Уголовного кодекса. Однако, по его словам, комитеты по нацбезопасности и правоохранительной деятельности блокируют инициативы, позволяющие привлекать к ответственности работников территориальных центров комплектования.
