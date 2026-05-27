Нардепы хватаются за голову: сколько еще власть будет игнорировать произвол ТЦК

В Украине планируют полностью изменить систему мобилизации — сообщали об инициативах по ТЦК, бронированию, привлечению иностранцев. Однако каждый день в сети Интернет продолжают появляться видео силовой мобилизации.

Народный депутат Дмитрий Разумков указал на вопиющие проблемы, требующие немедленного решения. Избиение ветеранов, коррупция и "мобилизация" умерших — сколько еще власть будет игнорировать произвол ТЦК, отметил он.

"Это нормально когда "мобилизуют" 276 покойных людей, чтобы закрыть статистику?! Нормально ли, когда в Киевском ТЦК рассказывают, что могут заходить в квартиры? То есть им без решения суда уже разрешено даже проникать в жилье людей?! А что еще они могут делать? Забирать телефоны, требовать деньги, бить людей, хватать, забрасывать их в бусы и содержать в бесчеловечных условиях? Один из новых вопиющих случаев — избиение ветерана, потерявшего конечности на фронте!”, — подчеркнул политик.

Парламентарий подчеркнул, что те действия, которые совершают военные терцентров, подпадают под конкретные статьи Уголовного кодекса. Однако, по его словам, комитеты по нацбезопасности и правоохранительной деятельности блокируют инициативы, позволяющие привлекать к ответственности работников территориальных центров комплектования.

"О "реформе" этой структуры говорить уже поздно. Ее нужно расформировать и отправить на фронт тех "бойцов", которые там никогда не были, а привыкли бороться с людьми на улицах", — резюмировал политик.

