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Нардепы хватаются за голову: что стало почерком управленческого стиля Зеленского

Народный депутат Геращенко прокомментировала увольнение министра Федорова

16 июля 2026, 00:53
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщают народные депутаты, решил вносить в должность министра обороны Игоря Клименко, а не Михаила Федорова. Предыдущий проработал около полугода. В Раде раскритиковали решение Зеленского.

Нардепы хватаются за голову: что стало почерком управленческого стиля Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко отметили, что смена каждые полгода министра обороны воюющей страны — это кошмар.

"Нет ни желания, ни сил что-то писать, потому что все очевидно — хаос, ревность, отсутствие стратегии и тактики, эмоциональные качели стали почерком управленческого стиля Зеленского. Цена — уничтожение государственных институций и потерянное для страны время", — отметила народная депутат.

Политик пояснила, что Михаил Федоров прошел собственный путь эволюции, от ключевого участника команды Зеленского в 2019 году, способствовавшего его победе, до министра обороны воюющей страны, который демонстрировал адекватность, готовность к коммуникации и хотя стремился перемен в ВСУ. Эволюция, по ее словам, всегда вызывает уважение.

"Зато на Банковой — деградация и брежневский застой. Самодурство, политическая ревность, неприятие другого мнения, которые слишком дорого обходятся стране", — подытожила она.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что решение Зеленского относительно Федорова жестко раскритиковали в обществе — в сети Интернет распространяются призывы выйти на митинг в поддержку Федорова.

Отреагировали на ситуацию военные. Мэр Геническа, военный с позывным Осман Станислав Бунятов отметил, что видит много сообщений о митингах. Он отметил, что "майдан" — это подыгрывание россиянам.



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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02kTPTLsYWx6tSxFcDQtPKUTwNYKcmEVYKKdB4fgj8LzRGWKJobDtX4sXYcUKSqqQ9l
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