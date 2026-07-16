Нардепы хватаются за голову: что стало почерком управленческого стиля Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщают народные депутаты, решил вносить в должность министра обороны Игоря Клименко, а не Михаила Федорова. Предыдущий проработал около полугода. В Раде раскритиковали решение Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко отметили, что смена каждые полгода министра обороны воюющей страны — это кошмар.

"Нет ни желания, ни сил что-то писать, потому что все очевидно — хаос, ревность, отсутствие стратегии и тактики, эмоциональные качели стали почерком управленческого стиля Зеленского. Цена — уничтожение государственных институций и потерянное для страны время", — отметила народная депутат.

Политик пояснила, что Михаил Федоров прошел собственный путь эволюции, от ключевого участника команды Зеленского в 2019 году, способствовавшего его победе, до министра обороны воюющей страны, который демонстрировал адекватность, готовность к коммуникации и хотя стремился перемен в ВСУ. Эволюция, по ее словам, всегда вызывает уважение.

"Зато на Банковой — деградация и брежневский застой. Самодурство, политическая ревность, неприятие другого мнения, которые слишком дорого обходятся стране", — подытожила она.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что решение Зеленского относительно Федорова жестко раскритиковали в обществе — в сети Интернет распространяются призывы выйти на митинг в поддержку Федорова.

Отреагировали на ситуацию военные. Мэр Геническа, военный с позывным Осман Станислав Бунятов отметил, что видит много сообщений о митингах. Он отметил, что "майдан" — это подыгрывание россиянам.