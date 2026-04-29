Нардепи хапаються за голову: що буде із зарплатами військовим

Кречмаровская Наталия
Зарплати військовим в Україні потрібно підвищувати — про це неодноразово заявляли і посадовців, і народні депутати. Однак, як показує практика, ухвалювати таке рішення поки не готові.
ВРУ.
Народний депутат Дмитро Розповів, що менше, ніж 100 парламентарів проголосували за 30 тис. грн виплат військовим і зменшення зарплат чиновникам.
Парламентар зауважив, що все частіше в Раді почали говорити про необхідність обмежувати максимальні зарплати чиновникам і підвищувати виплати військовим.
Нардеп розповів, що ще у 2023 році була ухвалена правка до законопроєкту №8312, яка передбачала повернення щомісячної доплати 30 тис. грн захисникам і обмеження максимальних зарплат чиновникам на рівні 10 мінімалок. У 2026 році, за його словами, це становило б 86 тис. грн. Політик пояснив, що тоді рішення заблокували.
Разумков повідомив, що запропонував розблокувати рішення, однак це підтримали тільки 88 нардепів.
