Нардепи хапаються за голову: що буде із зарплатами військовим

Зарплати військовим в Україні потрібно підвищувати — про це неодноразово заявляли і посадовців, і народні депутати. Однак, як показує практика, ухвалювати таке рішення поки не готові.

ВРУ.

Народний депутат Дмитро Розповів, що менше, ніж 100 парламентарів проголосували за 30 тис. грн виплат військовим і зменшення зарплат чиновникам.

“Ось справжня ціна гучних заяв про підтримку армії. Парламент вкотре продемонстрував, що, на жаль, не є тим місцем, де ухвалюються рішення на користь держави та її захисників. Тут часто звучать гарні заяви, але вони дуже рідко підкріплюються реальними діями”, — наголосив політик.

Парламентар зауважив, що все частіше в Раді почали говорити про необхідність обмежувати максимальні зарплати чиновникам і підвищувати виплати військовим.

“Деякі представники монобільшості дуже люблять розповідати про те, як вони підтримують армію. Але коли доходить до реальних рішень – про це раптом забувають”, — пояснив політик.

Нардеп розповів, що ще у 2023 році була ухвалена правка до законопроєкту №8312, яка передбачала повернення щомісячної доплати 30 тис. грн захисникам і обмеження максимальних зарплат чиновникам на рівні 10 мінімалок. У 2026 році, за його словами, це становило б 86 тис. грн. Політик пояснив, що тоді рішення заблокували.

Разумков повідомив, що запропонував розблокувати рішення, однак це підтримали тільки 88 нардепів.

“Коли за підтримку військових голосують менше сотні депутатів – це дуже показова відповідь на питання, наскільки влада насправді підтримує армію не словами, а діями!”, — підсумував політик.

