logo_ukra

BTC/USD

76586

ETH/USD

2300.56

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Нардепи хапаються за голову: що буде із зарплатами військовим
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи хапаються за голову: що буде із зарплатами військовим

Народний депутат Разумков розповів, чи готова Рада підвищити зарплати військовим

29 квітня 2026, 16:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Зарплати військовим в Україні потрібно підвищувати — про це неодноразово заявляли і посадовців, і народні депутати. Однак, як показує практика, ухвалювати таке рішення поки не готові.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Розповів, що менше, ніж 100 парламентарів проголосували за 30 тис. грн виплат військовим і зменшення зарплат чиновникам. 

“Ось справжня ціна гучних заяв про підтримку армії. Парламент вкотре продемонстрував, що, на жаль, не є тим місцем, де ухвалюються рішення на користь держави та її захисників. Тут часто звучать гарні заяви, але вони дуже рідко підкріплюються реальними діями”, — наголосив політик. 

Парламентар зауважив, що все частіше в Раді почали говорити про необхідність обмежувати максимальні зарплати чиновникам і підвищувати виплати військовим. 

“Деякі представники монобільшості дуже люблять розповідати про те, як вони підтримують армію. Але коли доходить до реальних рішень – про це раптом забувають”, — пояснив політик. 

Нардеп розповів, що ще у 2023 році була ухвалена правка до законопроєкту №8312, яка передбачала повернення щомісячної доплати 30 тис. грн захисникам і обмеження максимальних зарплат чиновникам на рівні 10 мінімалок. У 2026 році, за його словами, це становило б 86 тис. грн. Політик пояснив, що тоді рішення заблокували. 

Разумков повідомив, що запропонував розблокувати рішення, однак це підтримали тільки 88 нардепів.

“Коли за підтримку військових голосують менше сотні депутатів – це дуже показова відповідь на питання, наскільки влада насправді підтримує армію не словами, а діями!”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді підрахували, за який термін військовий може купити квартиру в Києві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4801
Теги:

Новини

Всі новини