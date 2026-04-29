Нардепы хватаются за голову: что будет с зарплатами военным

Кречмаровская Наталия
Зарплаты военным в Украине нужно повышать – об этом неоднократно заявляли и должностные лица, и народные депутаты. Однако, как показывает практика, принимать такое решение пока не готовы.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Рассказал, что менее 100 парламентариев проголосовали за 30 тыс. грн выплат военным и уменьшение зарплат чиновникам.
Парламентарий отметил, что все чаще в Раде стали говорить о необходимости ограничивать максимальные зарплаты чиновникам и повышать выплаты военным.
Нардеп рассказал, что еще в 2023 году была принята правка к законопроекту №8312, которая предусматривала возврат ежемесячной доплаты 30 тыс. грн. защитникам и ограничение максимальных зарплат чиновникам на уровне 10 минималок. В 2026 году, по его словам, это составило 86 тыс. грн. Политик объяснил, что тогда решение было заблокировано.
Разумков сообщил, что предложил разблокировать решение, однако это поддержали только 88 нардепов.
