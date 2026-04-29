Нардепы хватаются за голову: что будет с зарплатами военным

Зарплаты военным в Украине нужно повышать – об этом неоднократно заявляли и должностные лица, и народные депутаты. Однако, как показывает практика, принимать такое решение пока не готовы.

Народный депутат Дмитрий Рассказал, что менее 100 парламентариев проголосовали за 30 тыс. грн выплат военным и уменьшение зарплат чиновникам.

"Вот настоящая цена громких заявлений о поддержке армии. Парламент еще раз продемонстрировал, что, к сожалению, не является тем местом, где принимаются решения в пользу государства и его защитников. Здесь часто звучат хорошие заявления, но они очень редко подкрепляются реальными действиями", — подчеркнул политик.

Парламентарий отметил, что все чаще в Раде стали говорить о необходимости ограничивать максимальные зарплаты чиновникам и повышать выплаты военным.

"Некоторые представители монобольшинства очень любят рассказывать о том, как они поддерживают армию. Но когда доходит до реальных решений – об этом вдруг забывают", – пояснил политик.

Нардеп рассказал, что еще в 2023 году была принята правка к законопроекту №8312, которая предусматривала возврат ежемесячной доплаты 30 тыс. грн. защитникам и ограничение максимальных зарплат чиновникам на уровне 10 минималок. В 2026 году, по его словам, это составило 86 тыс. грн. Политик объяснил, что тогда решение было заблокировано.

Разумков сообщил, что предложил разблокировать решение, однако это поддержали только 88 нардепов.

"Когда за поддержку военных голосуют менее сотни депутатов — это очень показательный ответ на вопрос, насколько власть действительно поддерживает армию не словами, а действиями!", — подытожил политик.

