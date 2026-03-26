Нардепы хватаются за голову: раскрыли планы власти по Верховной Раде

Нынешняя пленарная неделя в Верховной Раде стала немного необычной. Заседание 24 марта отменили, нардепы заявляли об угрозе нападений на парламентариев из фракции "Слуга народа" и бывшей "ОПЗЖ". Несмотря на заявления, риски и опасения нардепы отработали 25 марта. Однако проблемы, о которых говорили ранее, никуда не делись.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что день в парламенте (25 марта, — ред.) прошел как обычно. Кризисы, о которых кричат в новостях, по ее словам, замечены не были. Нардепка отметила, что конституционным большинством было проголосовано несколько законопроектов. Но как только перешли к сложным вопросам – "потенциал ветром сдуло".

"Однако очень заметно, как парламент пытаются подкосить не только извне, но и изнутри, создавая картинку якобы несостоятельности Верховной Рады работать. Даже коллег "на палку" привлекают записывать видео: "Пожалуйста, придите в парламент голосовать за очень важные" (я бы сказала, мощные) решения", — пояснила народ.

Скороход отметила, что на самом деле не было ни одного сессионного дня, чтобы Рада не собралась, за исключением вероятного отравления нардепов.

"Вижу в этом стремление Правительства и ОП полностью узурпировать еще и законодательную ветвь власти", — подчеркнула народная депутат.

Также она сообщила, что направила обращение в СБУ по поводу знаменитых ОПшных блогеров — Петрова и Золкина. С просьбой разобраться с их деятельностью и с мотивами призывов к гражданам совершить государственный переворот, подытожила нардепка.

