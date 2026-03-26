Нардепы хватаются за голову: раскрыли планы власти по Верховной Раде

Кречмаровская Наталия
Нынешняя пленарная неделя в Верховной Раде стала немного необычной. Заседание 24 марта отменили, нардепы заявляли об угрозе нападений на парламентариев из фракции "Слуга народа" и бывшей "ОПЗЖ". Несмотря на заявления, риски и опасения нардепы отработали 25 марта. Однако проблемы, о которых говорили ранее, никуда не делись.
Верховна Рада.
Народная депутат Анна Скороход рассказала, что день в парламенте (25 марта, — ред.) прошел как обычно. Кризисы, о которых кричат в новостях, по ее словам, замечены не были. Нардепка отметила, что конституционным большинством было проголосовано несколько законопроектов. Но как только перешли к сложным вопросам – "потенциал ветром сдуло".
Скороход отметила, что на самом деле не было ни одного сессионного дня, чтобы Рада не собралась, за исключением вероятного отравления нардепов.
Также она сообщила, что направила обращение в СБУ по поводу знаменитых ОПшных блогеров — Петрова и Золкина. С просьбой разобраться с их деятельностью и с мотивами призывов к гражданам совершить государственный переворот, подытожила нардепка.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о радикальных изменениях в отношении ТЦК и бусификации.