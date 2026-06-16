Нардепы хватаются за голову: последствия будут катастрофическими

В Украине демографический кризис — война повлекла за собой большой отток граждан. Однако не только война виновата в том, что украинцы увозят детей.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что пока власти думают, как завезти больше мигрантов, Украина теряет свою молодежь.

"Похоже, по бесконечным второстепенным решениям, власть забыла действительно о важном — нашу молодежь, которая должна жить, учиться, работать и строить свое будущее в Украине. Сегодня достаточно зайти в любую школу или университет, чтобы увидеть очевидное: детей становится меньше. Особенно парней. Они выезжают за границу, вступают в европейские учебные заведения и планируют свое будущее уже там”, — отметил политик.

По его словам, педагоги уже прямо говорят — если ситуация не изменится, через 10 лет украинским университетам просто некому будет учить.

"И это последствия не только войны, но и политики власти. Когда молодые люди слышат о штрафах за непостановку на учет в 16 лет, об ограничениях, но не видят перспектив и возможностей — они решают не рисковать своим будущим. Вместо того, чтобы создавать условия для украинской молодежи, власти все чаще говорят о привлечении мигрантов. А наши ребята будут работать Британии или других странах строить экономику там”, — подчеркнул народный депутат.

Политик отметил, что нельзя управлять страной по принципу: свои уехали – найдем других. А что касается трудовых мигрантов, то он посоветовал власти предложить иностранцам службу в рядах Вооруженных Сил.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Раде заявили, что в появлении трудовых мигрантов виноваты сами украинцы.