Нардепи хапаються за голову: “Це рано чи пізно “доб’є” всіх споживачів”

Кречмаровская Наталия
Підвищення тарифів невідворотно відображається на всіх громадянах. В Раді розповіли, як позначиться підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії для бізнесу.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що ті політики та спікери, які виправдовують та схвалюють таке рішення отримують зиск від підвищення тарифів. Приміром, за його словами, нардеп Андрій Герус може займається бізнесом на цьому енергоринку. Також політик переконаний, що економічної потреби у цьому немає, а рішення називає маніпулятивним та наслідком попередніх абсолютно неправильних рішень.
При цьому політик пояснив, що тарифи зростуть для бізнесу, бюджетних підприємств, для водоканалів, для транспорту, метрополітену, тролейбусів, ЖЕКів.
Народний депутат навів приклад впливу тарифів. За його словами, за останні декілька місяців по Києву закрилося 400 невеликих кав'ярень, їдалень, кафе.
Політик резюмував, що населення все одно заплатить за всі ці тарифи.
