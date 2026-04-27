Нардепи хапаються за голову: “Це рано чи пізно “доб’є” всіх споживачів”

Підвищення тарифів невідворотно відображається на всіх громадянах. В Раді розповіли, як позначиться підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії для бізнесу.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що ті політики та спікери, які виправдовують та схвалюють таке рішення отримують зиск від підвищення тарифів. Приміром, за його словами, нардеп Андрій Герус може займається бізнесом на цьому енергоринку. Також політик переконаний, що економічної потреби у цьому немає, а рішення називає маніпулятивним та наслідком попередніх абсолютно неправильних рішень.

“Одразу поки хочу заспокоїти, для населення ціни на електроенергію зараз не зміняться. Поки що. До кінця травня побачимо, але не думаю, що буде уряд змінювати і підвищувати ціну для населення”, — зауважив парламентар.

При цьому політик пояснив, що тарифи зростуть для бізнесу, бюджетних підприємств, для водоканалів, для транспорту, метрополітену, тролейбусів, ЖЕКів.

“Як тільки цю індикативну ціну підвищили адміністративно, відразу чомусь на нашому ринку ринкова ціна підвищується до такого ж рівня і вона вже дійсно зашкалює. Вона така, що у нас бізнес закривається”, — зауважив політик.

Народний депутат навів приклад впливу тарифів. За його словами, за останні декілька місяців по Києву закрилося 400 невеликих кав'ярень, їдалень, кафе.

“Вони не витримують тарифів на електроенергію, газ, тепло. Вони закриваються, люди втрачають робочі місця, їдуть з України або податки не платяться. Ось наслідки таких рішень. Тому я переконаний, що це хибна політика весь час йти на підвищення, вона рано чи пізно доб'є всіх споживачів”, — зауважив народний депутат.

Політик резюмував, що населення все одно заплатить за всі ці тарифи.

