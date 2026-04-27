Нардепы хватаются за голову: "Это рано или поздно "добьет" всех потребителей"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Повышение тарифов неотвратимо отражается на всех гражданах. В Раде рассказали, как скажется повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии для бизнеса.
ВРУ. Фото
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что те политики и спикеры, которые оправдывают и одобряют такое решение, получают выгоду от повышения тарифов. К примеру, по его словам, нардеп Андрей Герус может заниматься бизнесом на этом энергорынке. Также политик уверен, что экономической потребности в этом нет, а решение называет манипулятивным и следствием предыдущих абсолютно неправильных решений.
При этом политик объяснил, что тарифы вырастут для бизнеса, бюджетных предприятий, для водоканалов, для транспорта, метрополитена, троллейбусов, ЖЭКов.
Народный депутат привел пример влияния тарифов. По его словам, за последние несколько месяцев по Киеву закрылось 400 небольших кофеен, столовых, кафе.
Политик резюмировал, что население все равно заплатит за все эти тарифы.
