Нардепы хватаются за голову: "Это рано или поздно "добьет" всех потребителей"

Повышение тарифов неотвратимо отражается на всех гражданах. В Раде рассказали, как скажется повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии для бизнеса.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что те политики и спикеры, которые оправдывают и одобряют такое решение, получают выгоду от повышения тарифов. К примеру, по его словам, нардеп Андрей Герус может заниматься бизнесом на этом энергорынке. Также политик уверен, что экономической потребности в этом нет, а решение называет манипулятивным и следствием предыдущих абсолютно неправильных решений.

"Сразу пока хочу успокоить, для населения цены на электроэнергию сейчас не изменятся. Пока. До конца мая увидим, но не думаю, что правительство будет менять и повышать цену для населения", — заметил парламентарий.

При этом политик объяснил, что тарифы вырастут для бизнеса, бюджетных предприятий, для водоканалов, для транспорта, метрополитена, троллейбусов, ЖЭКов.

"Как только эту индикативную цену повысили административно, сразу почему-то на нашем рынке рыночная цена повышается до такого же уровня и она уже действительно зашкаливает. Она такова, что у нас бизнес закрывается", — отметил политик.

Народный депутат привел пример влияния тарифов. По его словам, за последние несколько месяцев по Киеву закрылось 400 небольших кофеен, столовых, кафе.

"Они не выдерживают тарифов на электроэнергию, газ, тепло. Они закрываются, люди теряют рабочие места, едут с Украины или налоги не платятся. Вот последствия таких решений. Поэтому я убежден, что это ошибочная политика все время идти на повышение, она рано или поздно добьет всех потребителей", — отметил народный депутат.

Политик резюмировал, что население все равно заплатит за все эти тарифы.

