Нардепи більше не коряться Зеленському: чому Рада пішла проти президента

Комунікація президента України Володимира Зеленського та парламенту не виглядає дуже продуктивною. Зеленський наполягає на ухваленні законопроєктів, які розблокують Україні доступ до європейського фінансування, що особливо важливо в умовах тотального дефіциту бюджету. Нардепи ж не поспішають ухвалювати рішення.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко розповів про настрої народних депутатів. За його словами, є чимало проблем, які склалися в комунікації між президентом і парламентом. Експерт зазначив, що часто нардепи навіть від фракції “Слуги народу” не хочуть голосувати за законопроєкти, які вважають непопулярними.

“Законопроєкт про посилки — один з найбільш таких показових непопулярних, по якому давно вже є проблема і вона не вирішується. Його треба або було прибрати от з цього обов'язкового списку. І тоді треба було президенту, уряду і, можливо, представникам парламенту також спільно на зустрічах з місією МВФ, на зустрічах з європейськими представниками переконати їх, що цей законопроєкт не має жодних шансів”, — пояснив експерт.

За його словами, про це говорять і нардепи опозиційних фракцій, і “Слуги народу”. Причина в тому, що він не подобається значній частині пересічних виборців, які звикли купувати через посилки за кордоном. Проти виступає і частина бізнесу.

"Тут явний конфлікт інтересів. І тому потрібно було з партнерами відпрацювати, а не займатися пінг-понгом політичним — хто винний, хто тут неправий. Тут разом треба діяти. І у нас таких проблем чимало”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Гончаренка, стало ударом по Зеленському.



