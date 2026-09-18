Нардепи більше не коряться Зеленському: чому Рада пішла проти президента

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Комунікація президента України Володимира Зеленського та парламенту не виглядає дуже продуктивною. Зеленський наполягає на ухваленні законопроєктів, які розблокують Україні доступ до європейського фінансування, що особливо важливо в умовах тотального дефіциту бюджету. Нардепи ж не поспішають ухвалювати рішення.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко розповів про настрої народних депутатів. За його словами, є чимало проблем, які склалися в комунікації між президентом і парламентом. Експерт зазначив, що часто нардепи навіть від фракції “Слуги народу” не хочуть голосувати за законопроєкти, які вважають непопулярними.
За його словами, про це говорять і нардепи опозиційних фракцій, і “Слуги народу”. Причина в тому, що він не подобається значній частині пересічних виборців, які звикли купувати через посилки за кордоном. Проти виступає і частина бізнесу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Гончаренка, стало ударом по Зеленському.