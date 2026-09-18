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Нардепи більше не коряться Зеленському: чому Рада пішла проти президента

Політолог Фесенко розповів, чому народні депутати не голосують законопроєкти, на яких наполягає президент Зеленський

18 вересня 2026, 19:41
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Кречмаровская Наталия

Комунікація президента України Володимира Зеленського та парламенту не виглядає дуже продуктивною. Зеленський наполягає на ухваленні законопроєктів, які розблокують Україні доступ до європейського фінансування, що особливо важливо в умовах тотального дефіциту бюджету. Нардепи ж не поспішають ухвалювати рішення. 

Нардепи більше не коряться Зеленському: чому Рада пішла проти президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко розповів про настрої народних депутатів. За його словами, є чимало проблем, які склалися в комунікації між президентом і парламентом. Експерт зазначив, що часто нардепи навіть від фракції “Слуги народу” не хочуть голосувати за законопроєкти, які вважають непопулярними. 

“Законопроєкт про посилки — один з найбільш таких показових непопулярних, по якому давно вже є проблема і вона не вирішується. Його треба або було прибрати от з цього обов'язкового списку. І тоді треба було президенту, уряду і, можливо, представникам парламенту також спільно на зустрічах з місією МВФ, на зустрічах з європейськими представниками переконати їх, що цей законопроєкт не має жодних шансів”, — пояснив експерт.

За його словами, про це говорять і нардепи опозиційних фракцій, і “Слуги народу”. Причина в тому, що він не подобається значній частині пересічних виборців, які звикли купувати через посилки за кордоном. Проти виступає і частина бізнесу. 

"Тут явний конфлікт інтересів. І тому потрібно було з партнерами відпрацювати, а не займатися пінг-понгом політичним — хто винний, хто тут неправий. Тут разом треба діяти. І у нас таких проблем чимало”, — підсумував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Гончаренка, стало ударом по Зеленському. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=XytBtE092SQ
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