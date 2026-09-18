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Нардепы больше не повинуются Зеленскому: почему Рада пошла против президента

Политолог Фесенко рассказал, почему народные депутаты не голосуют законопроекты, на которых настаивает президент Зеленский

18 сентября 2026, 19:41
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Кречмаровская Наталия

Коммуникация президента Украины Владимира Зеленского и парламента не выглядит очень продуктивной. Зеленский настаивает на принятии законопроектов, которые разблокируют Украине доступ к европейскому финансированию, что особенно важно в условиях тотального дефицита бюджета. Нардепы же не спешат принимать решение.

Нардепы больше не повинуются Зеленскому: почему Рада пошла против президента

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко рассказал о настроениях народных депутатов. По его словам, есть немало проблем, которые возникли в коммуникации между президентом и парламентом. Эксперт отметил, что часто нардепы даже от фракции "Слуги народа" не хотят голосовать за законопроекты, которые считают непопулярными.

"Законопроект о посылках — один из наиболее таких показательных непопулярных, по которому давно уже есть проблема и она не решается. Его надо или было убрать вот из этого обязательного списка. И тогда нужно было президенту, правительству и, возможно, представителям парламента также совместно на встречах с миссией МВФ, на встречах с европейскими представителями убедить их, что этот законопроект не имеет никаких шансов", — объяснил эксперт.

По его словам, об этом говорят и нардепы оппозиционных фракций, и "Слуги народа". Причина в том, что он не нравится значительной части рядовых избирателей, привыкших покупать через посылки за границей. Против выступает и часть бизнеса.

"Здесь явный конфликт интересов. И поэтому нужно было с партнерами отработать, а не заниматься пинг-понгом политическим – кто виноват, кто здесь неправ. Здесь вместе нужно действовать. И у нас таких проблем немало", – подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Гончаренко, стало ударом по Зеленскому.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XytBtE092SQ
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