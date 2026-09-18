Нардепы больше не повинуются Зеленскому: почему Рада пошла против президента

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Кречмаровская Наталия
Коммуникация президента Украины Владимира Зеленского и парламента не выглядит очень продуктивной. Зеленский настаивает на принятии законопроектов, которые разблокируют Украине доступ к европейскому финансированию, что особенно важно в условиях тотального дефицита бюджета. Нардепы же не спешат принимать решение.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко рассказал о настроениях народных депутатов. По его словам, есть немало проблем, которые возникли в коммуникации между президентом и парламентом. Эксперт отметил, что часто нардепы даже от фракции "Слуги народа" не хотят голосовать за законопроекты, которые считают непопулярными.
По его словам, об этом говорят и нардепы оппозиционных фракций, и "Слуги народа". Причина в том, что он не нравится значительной части рядовых избирателей, привыкших покупать через посылки за границей. Против выступает и часть бизнеса.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Гончаренко, стало ударом по Зеленскому.