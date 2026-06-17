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Нардепи б’ють на сполох: що розповіли про накази “хазяїна з Банкової”

Народний депутат Ар’єв наголосив на необхідності жорсткого контролю витрат коштів із резервного фонду

17 червня 2026, 17:31
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Кречмаровская Наталия

Минулого пленарного тижня народні депутати переглянули Державний бюджет на 2026 рік і перенаправили чималі кошти в резервний фонд. У Раді розкритикували це рішення і розповіли, на о насправді уряд витрачає гроші.

Нардепи б’ють на сполох: що розповіли про накази “хазяїна з Банкової”

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв прокоментував ситуацію з резервним фондом. 

“Знаєте скільки розбазарили цього року з резервного фонду? На піарні, а не найнеобхідніші речі? Не знаєте? Лише на кешбеки і безкоштовні чи дешеві квитки на Укрзалізниці — майже 20 мільярдів гривень! Не на відновлення розбитого житла та інфраструктури, не на допомогу людям, які втратили все — а на бздури”, — пояснив нардеп. 

За його словами, після масованих обстрілів України ворогом, здається абсолютно зрозуміло, що пріоритет — протиповітряна оборона. Краще закупати ракети ППО, ніж потім відновлювати те, що руйнують ракети ворогів, наголосив політик і уточнив, що 40 мільярдів це майже 200 зарядів до Patriot.

“Коли запропонували владі в законі обмежити витрати з резервного фонду лише на термінові та необхідні речі — ті категорично відмовились. Хочуть далі займатися марнотратством. Тому, коли зараз провладні спікери-блогери будуть заламувати руки та розповідати як потрібно зараз дати ці 40 млрд в резервний фонд, памʼятайте — уряд за наказом хазяїна з Банкової звідти тягає звідти гроші не на конче необхідне, а щоб купувати лояльність через марнотратні прожекти, які не мають нічого спільного ані з обороною, ані з відновленням”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, з ким Путін може підписати мирну угоду, якщо не із Зеленським.



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Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02Emg4tsqhJSDnX29DYdQWcLuxbn27wg3V1mqsA5ES1PrbCBrQZYxdyTohRemf3xH2l
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