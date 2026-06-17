Нардепы бьют тревогу: что рассказали о приказах "хозяина с Банковой"

На минувшей пленарной неделе народные депутаты пересмотрели Государственный бюджет на 2026 год и перенаправили немалые средства в резервный фонд. В Раде раскритиковали это решение и рассказали, на что на самом деле правительство тратит деньги.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев прокомментировал ситуацию с резервным фондом.

"Знаете сколько разбазарили в этом году из резервного фонда? На пиарные, а не самые необходимые вещи? Не знаете? Только на кэшбеки и бесплатные или дешевые билеты на Укрзализныци — почти 20 миллиардов гривен! Не на восстановление разбитого жилья и инфраструктуры, не на помощь потерявшим все — а на бздуры", — рассказал нардеп.

По его словам, после массированных обстрелов Украины врагом кажется абсолютно понятно, что приоритет — противовоздушная оборона. Лучше закупать ракеты ПВО, чем потом восстанавливать то, что разрушают ракеты врагов, подчеркнул политик и уточнил, что 40 миллиардов это почти 200 зарядов в Patriot.

"Когда предложили властям в законе ограничить расходы из резервного фонда только на срочные и необходимые вещи — те категорически отказались. Хотят дальше заниматься расточительством. Поэтому, когда сейчас провластные спикеры-блогеры будут заламывать руки и рассказывать как нужно сейчас дать эти 40 млрд в резервный фонд, помните — правительство по приказу хозяина с Банковой оттуда таскает оттуда деньги не на крайне необходимое, а чтобы покупать лояльность из-за расточительных прожектов, не имеющих ничего общего ни с обороной, ни с восстановлением”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, с кем Путин может подписать мирное соглашение, если не с Зеленским.