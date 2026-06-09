Нардепы бьют тревогу: о каких масштабных проблемах предупредили

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде обратили внимание на изменения курса национальной валюты и рассказали, что ожидает украинцев в ближайшем будущем.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Николай Тищенко отметил, что доллар стремительно дорожает – в отдельных обменниках курс уже достиг 45 грн и продолжает ползти вверх.
Политик также напомнил о другой проблеме: в Украине до сих пор нет никакой стратегии борьбы с ростом цен на топливо. Вместо реальных шагов, отметил нардеп, есть какие-то непонятные акции с кэшбеками, которые никак не решают суть проблемы. А если прибавить к этому подорожание доллара, то он неизбежно и очень быстро повлечет очередное подорожание бензина и дизеля на заправках. По цепочке это отразится на стоимости абсолютно всех товаров, пояснил парламентарий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, каким будет курс доллара в Украине до конца 2026 года по версии искусственного интеллекта. Стоимость может достигать даже более 50 грн за доллар.