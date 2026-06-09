Нардепы бьют тревогу: о каких масштабных проблемах предупредили

В Верховной Раде обратили внимание на изменения курса национальной валюты и рассказали, что ожидает украинцев в ближайшем будущем.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что доллар стремительно дорожает – в отдельных обменниках курс уже достиг 45 грн и продолжает ползти вверх.

"Хочу напомнить, что наш государственный бюджет первоначально согласовывали с учетом именно таких курсовых показателей. Но сейчас еще далеко не конец года, и я искренне надеюсь, что такое стремительное падение гривны — это не скрытая стратегия правительства искусственно нарастить гривневую массу за счет инфляционного налога с наших гражданный", — отметил народный депутат.

Политик также напомнил о другой проблеме: в Украине до сих пор нет никакой стратегии борьбы с ростом цен на топливо. Вместо реальных шагов, отметил нардеп, есть какие-то непонятные акции с кэшбеками, которые никак не решают суть проблемы. А если прибавить к этому подорожание доллара, то он неизбежно и очень быстро повлечет очередное подорожание бензина и дизеля на заправках. По цепочке это отразится на стоимости абсолютно всех товаров, пояснил парламентарий.

"Есть четкое ощущение, что Кабмину уже пора немного отойти от бесконечных красивых презентаций в соцсетях и наконец вплотную заняться жесткой и адекватной регуляторной политикой. Потому что реальная экономика живет не в лайках, а в цифрах на ценниках", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, каким будет курс доллара в Украине до конца 2026 года по версии искусственного интеллекта. Стоимость может достигать даже более 50 грн за доллар.



