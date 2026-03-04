logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 У нардепов лопнуло терпение: в Раде требуют немедленных решений
commentss НОВОСТИ Все новости

У нардепов лопнуло терпение: в Раде требуют немедленных решений

Народный депутат Мазураша обратился в МВД и Минобороны с просьбой прекратить "упаковывать" мобилизованных

4 марта 2026, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Новый глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров уверял, что вопрос мобилизации в Украине будет решен благодаря привлечению иностранных граждан в службу в рядах Вооруженных Сил Украины и разработка комплексных мер, которые укрепят дисциплину и повысят эффективность организации мобилизации в армии. Однако пока бусификация не исчезает с улиц украинских населенных пунктов.

У нардепов лопнуло терпение: в Раде требуют немедленных решений

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

В Верховной Раде не раз требовали прекратить силовую мобилизацию и расформировать ТЦК. Народный депутат Георгий Мазурашу, который постоянно подчеркивает вред бусификации, из парламента обратился к руководству МВД Украины (и Национальной полиции Украины) и Министерства обороны Украины.

"Пожалуйста, дайте сигнал "представителям государства" из сферы вашего управления — чтобы они не занимались издевательством над украинцами, раскалыванием общества, провоцированием противостояния между гражданскими и лицами в полицейской форме ("бусификаторами"), не толкали позорной "бусификацией" украинцев на бегство из родной страны…”, — отметил он.

Политик объяснил, что нужно направить усилия на поиск реально способных служить, воевать для пополнения сил обороны. Однако, по его словам, неосторожные действия способствуют тому, что начинается противостояние между гражданскими и военными, полицейскими и ТЦК.

"Важно объединять усилия и объединять нацию вокруг Дела обороны! Важно способствовать максимально возможному обеспечению сил обороны со стороны государства и поддержке Защитников со стороны граждан. А не вредить Армии и стране "бусификацией"...", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине продавали бронирование.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nardepSN/3070
Теги:

Новости

Все новости