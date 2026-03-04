Рубрики
Кречмаровская Наталия
Новый глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров уверял, что вопрос мобилизации в Украине будет решен благодаря привлечению иностранных граждан в службу в рядах Вооруженных Сил Украины и разработка комплексных мер, которые укрепят дисциплину и повысят эффективность организации мобилизации в армии. Однако пока бусификация не исчезает с улиц украинских населенных пунктов.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
В Верховной Раде не раз требовали прекратить силовую мобилизацию и расформировать ТЦК. Народный депутат Георгий Мазурашу, который постоянно подчеркивает вред бусификации, из парламента обратился к руководству МВД Украины (и Национальной полиции Украины) и Министерства обороны Украины.
Политик объяснил, что нужно направить усилия на поиск реально способных служить, воевать для пополнения сил обороны. Однако, по его словам, неосторожные действия способствуют тому, что начинается противостояние между гражданскими и военными, полицейскими и ТЦК.
