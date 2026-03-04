Новый глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров уверял, что вопрос мобилизации в Украине будет решен благодаря привлечению иностранных граждан в службу в рядах Вооруженных Сил Украины и разработка комплексных мер, которые укрепят дисциплину и повысят эффективность организации мобилизации в армии. Однако пока бусификация не исчезает с улиц украинских населенных пунктов.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

В Верховной Раде не раз требовали прекратить силовую мобилизацию и расформировать ТЦК. Народный депутат Георгий Мазурашу, который постоянно подчеркивает вред бусификации, из парламента обратился к руководству МВД Украины (и Национальной полиции Украины) и Министерства обороны Украины.

"Пожалуйста, дайте сигнал "представителям государства" из сферы вашего управления — чтобы они не занимались издевательством над украинцами, раскалыванием общества, провоцированием противостояния между гражданскими и лицами в полицейской форме ("бусификаторами"), не толкали позорной "бусификацией" украинцев на бегство из родной страны…”, — отметил он.

Политик объяснил, что нужно направить усилия на поиск реально способных служить, воевать для пополнения сил обороны. Однако, по его словам, неосторожные действия способствуют тому, что начинается противостояние между гражданскими и военными, полицейскими и ТЦК.

"Важно объединять усилия и объединять нацию вокруг Дела обороны! Важно способствовать максимально возможному обеспечению сил обороны со стороны государства и поддержке Защитников со стороны граждан. А не вредить Армии и стране "бусификацией"...", — подытожил политик.

