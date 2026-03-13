Нардепам уривається терпець: влада знову лікує кризу популізмом

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Рішення про надання нової грошової допомоги, яке анонсував президент України Володимир Зеленський, гостро критикують в Раді.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Разумков заявив про кешбек замість рішень. Влада, за його словами, знову лікує кризу популізмом.
Політик повідомив, що навколо цього виникає багато логічних питань, а саме:
Скільки грошей на це закладено?
Звідки вони візьмуться, якщо в бюджеті на 2026 рік такої програми не було?
Чому кешбек передбачений для споживачів, але жодної підтримки для бізнесу немає? Як будуть виживати аграрії під час посівної в умовах рекордного здорожчання палива і як наслідок — собівартості врожаю?
Як буде забезпечуватись армія, яка є найбільшим споживачем пального?
Уряд, за словами народного депутата, обіцяє, що армія і аграрії будуть забезпечені пальним. Будемо уважно стежити, щоб ці слова не залишилися просто обіцянками. Водночас, пояснив політик, Кабмін прогнозує, що запасів палива в країні вистачить на 3-6 тижнів, а далі — “будемо дивитися по ситуації”.
