Нардепам уривається терпець: влада знову лікує кризу популізмом
НОВИНИ

Нардепам уривається терпець: влада знову лікує кризу популізмом

Народний депутат Разумков розповів, які питання не врахували при розробці чергової програми грошової підтримки від влади

13 березня 2026, 19:38
Кречмаровская Наталия

Рішення про надання нової грошової допомоги, яке анонсував президент України Володимир Зеленський, гостро критикують в Раді.

Нардепам уривається терпець: влада знову лікує кризу популізмом

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков заявив про кешбек замість рішень. Влада, за його словами, знову лікує кризу популізмом.

“Після “Вовиних тисяч”, національних кешбеків і десятків інших популістичних ініціатив уряд запускає ще одну програму — кешбек на паливо. Ми вже звикли, що влада діє так, коли немає стратегії вирішення проблеми”, — зазначив він. 

Політик повідомив, що навколо цього виникає багато логічних питань, а саме: 

  • Скільки грошей на це закладено?

  • Звідки вони візьмуться, якщо в бюджеті на 2026 рік такої програми не було?

  • Чому кешбек передбачений для споживачів, але жодної підтримки для бізнесу немає? Як будуть виживати аграрії під час посівної в умовах рекордного здорожчання палива і як наслідок — собівартості врожаю?

  • Як буде забезпечуватись армія, яка є найбільшим споживачем пального?

Уряд, за словами народного депутата, обіцяє, що армія і аграрії будуть забезпечені пальним. Будемо уважно стежити, щоб ці слова не залишилися просто обіцянками. Водночас, пояснив політик, Кабмін прогнозує, що запасів палива в країні вистачить на 3-6 тижнів, а далі — “будемо дивитися по ситуації”.

“Тобто, фактично, довгострокового бачення просто немає. Замість системних рішень і чіткої стратегії знову з’являються короткі популістичні ініціативи, які більше схожі на спробу підтримати рейтинги, ніж вирішити проблему”, — переконаний політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого, на думку народних депутатів, можуть призвести “прості рішення” влади.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4720
