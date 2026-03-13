Нардепы уже не скрывают правду: власть совсем "посыпалась"

Решение о предоставлении новой денежной помощи, анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским, остро критикуют в Раде.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил о кешбэке вместо решений. Власти, по его словам, снова лечат кризис популизмом.

"После "Вовиных тысяч", национальных кешбэков и десятков других популистических инициатив правительство запускает еще одну программу — кешбэк на топливо. Мы уже привыкли, что власть действует так, когда нет стратегии решения проблемы", — отметил он.

Политик сообщил, что вокруг этого возникает много логических вопросов, а именно:

Сколько денег на это заложено?

Откуда они возьмутся, если в бюджете на 2026 такой программы не было?

Почему кешбэк предназначен для потребителей, но никакой поддержки для бизнеса нет? Как будут выживать аграрии во время посевной в условиях рекордного удорожания топлива и как следствие – себестоимости урожая?

Как будет снабжаться армия, которая является крупнейшим потребителем горючего?

Правительство, по словам народного депутата, обещает, что армия и аграрии будут обеспечены горючим. Будем внимательно следить, чтобы эти слова не остались просто обещаниями. В то же время, объяснил политик, Кабмин прогнозирует, что запасов топлива в стране хватит на 3-6 недель, а дальше – "будем смотреть по ситуации".

"То есть фактически долгосрочного видения просто нет. Вместо системных решений и четкой стратегии снова появляются короткие популистические инициативы, которые больше похожи на попытку поддержать рейтинги, чем решить проблему", — убежден политик.

