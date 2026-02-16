Нардепам уривається терпець: нова схема влади з освоєння грошових потоків

Корупцію у верхівці влади широко критикують. Розслідування корупційних схем в енергетичній галузі “кинуло тінь” навіть на найближче оточення президента України Володимира Зеленського.

Верховна Рада.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про нову схему освоєння грошових потоків.

“Мало наша влада освоїла грошових потоків, треба ще! МОЗ хоче встановити ручний контроль над ринком клінічних досліджень. Про це оприлюднено відповідний проєкт наказу. Я вже отримую купу звернень від лікарів і громадськості про цю “геніальну” ініціативу”, — зазначив він.

За словами політика, під красивими словами про “впорядкування” та “посилення ролі університетських клінік” ховається проста річ — встановлення адміністративного контролю над багатомільйонним ринком клінічних досліджень.

Політик пояснив, що суть пропозиції — обмежити коло закладів, які можуть проводити клінічні дослідження, та запровадити спеціальний “перелік МОЗ”.

“Хто в переліку — працює. Хто ні — вибуває з ринку. Зараз громадськість звертається і до МОЗ, і до профільного комітету Ради, вказуючи, що тут є ризик антиконкурентних дій. Бо це означає, що купа лікарень буде витіснена з ринку, концентрація досліджень у вузькому колі установ і перерозподіл фінансових потоків”, — повідомив нардеп.

Політик, зауважив, що “це нам все знайомо”.

“Знову, за його словами, більше думають не про лікарів і людей, а про те, який би ще грошовий потік взяти під контроль. Ось така “реформа”, — підсумував Гончаренко.

