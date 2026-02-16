Нардепы теряют терпение: новая схема власти по освоению денежных потоков

Коррупцию в верхушке власти широко критикуют. Расследование коррупционных схем в энергетической отрасли "бросило тень" даже на ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о новой схеме освоения денежных потоков.

"Мало наша власть освоила денежных потоков, надо еще! Минздрав хочет установить ручной контроль на рынке клинических исследований. Об этом обнародован соответствующий проект приказа. Я уже получаю кучу обращений от врачей и общественности об этой "гениальной" инициативе", — отметил он.

По словам политика, под красивыми словами об упорядочении и усилении роли университетских клиник скрывается простая вещь — установление административного контроля над многомиллионным рынком клинических исследований.

Политик объяснил, что суть предложения — ограничить круг учреждений, которые могут проводить клинические исследования, и ввести специальный "список Минздрава".

"Кто в перечне — работает. Кто нет — выбывает с рынка. Сейчас общественность обращается и в Минздрав, и в профильный комитет Рады, указывая, что здесь есть риск антиконкурентных действий. Потому что это означает, что куча больниц будет вытеснена с рынка, концентрация исследований в узком кругу учреждений и перераспределение финансовых потоков", — сообщил нардеп.

Политик отметил, что "это нам все знакомо".

"Снова, по его словам, больше думают не о врачах и людях, а о том, какой бы еще денежный поток взять под контроль. Вот такая "реформа", — подытожил Гончаренко.

