logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Нардепы теряют терпение: новая схема власти по освоению денежных потоков
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы теряют терпение: новая схема власти по освоению денежных потоков

Народный депутат Гончаренко о "реформе" в медицинской отрасли

16 февраля 2026, 19:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Коррупцию в верхушке власти широко критикуют. Расследование коррупционных схем в энергетической отрасли "бросило тень" даже на ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Нардепы теряют терпение: новая схема власти по освоению денежных потоков

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о новой схеме освоения денежных потоков.

"Мало наша власть освоила денежных потоков, надо еще! Минздрав хочет установить ручной контроль на рынке клинических исследований. Об этом обнародован соответствующий проект приказа. Я уже получаю кучу обращений от врачей и общественности об этой "гениальной" инициативе", — отметил он.

По словам политика, под красивыми словами об упорядочении и усилении роли университетских клиник скрывается простая вещь — установление административного контроля над многомиллионным рынком клинических исследований.

Политик объяснил, что суть предложения — ограничить круг учреждений, которые могут проводить клинические исследования, и ввести специальный "список Минздрава".

"Кто в перечне — работает. Кто нет — выбывает с рынка. Сейчас общественность обращается и в Минздрав, и в профильный комитет Рады, указывая, что здесь есть риск антиконкурентных действий. Потому что это означает, что куча больниц будет вытеснена с рынка, концентрация исследований в узком кругу учреждений и перераспределение финансовых потоков", — сообщил нардеп.

Политик отметил, что "это нам все знакомо".

"Снова, по его словам, больше думают не о врачах и людях, а о том, какой бы еще денежный поток взять под контроль. Вот такая "реформа", — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем Зеленского предупредили в Раде.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52853
Теги:

Новости

Все новости