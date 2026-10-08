Нардеп-втікач Дмитрук привітав Путіна з днем народження: до чого закликав лідера РФ

Народний депутат Артем Дмитрук, який був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу", а нині є позафракційним, привітав Володимира Путіна з днем народження. У своєму зверненні парламентар-втікач закликав до діалогу між Україною, Росією та Білоруссю.

Артем Дмитрук. Фото з відкритих джерел

Артем Дмитрук назвав Путіна "керівником країни, від якої залежить життя України". Він побажав російському диктатору "мудрості та відповідальності" під час ухвалення рішень, зокрема тих, що стосуються України.

"У цей день хочу побажати Володимиру Володимировичу мудрості та відповідальності у прийнятті рішень, зокрема рішень, що стосуються України", — зазначив Дмитрук.

Окремо нардеп згадав про "складну спільну історію, культурні та духовні зв’язки" між Україною та Росією. На його думку, двом країнам нібито "завжди жити разом" і разом долати майбутні випробування.

"Сьогодні особливо важливо ухвалювати рішення, здатні наблизити мир і зберегти людські життя. З днем народження, Володимире Володимировичу", — написав Дмитрук.

У своїх попередніх дописах парламентар також заявляв, що мир в Україні нібито можливий лише за умови єдності Києва, Москви та Мінська. Дмитрук закликав Україну відмовитися від орієнтації на західних партнерів і вести прямі переговори з Росією та Білоруссю.

Дмитрук був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". 25 серпня 2024 року він незаконно залишив територію країни. Того ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Через кілька днів після цього Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.