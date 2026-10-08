Сбежавший нардеп Дмитрук поздравил Путина с днем рождения: к чему призвал лидера РФ

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа", а ныне внефракционный, поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем обращении беглый парламентарий призвал к диалогу между Украиной, Россией и Беларусью.

Артем Дмитрук. Фото из открытых источников

Артем Дмитрук назвал Путина "руководителем страны, от которой зависит жизнь Украины". Он пожелал российскому диктатору "мудрости и ответственности" при принятии решений, в том числе касающихся Украины.

"В этот день хочу пожелать Владимиру Владимировичу мудрости и ответственности в принятии решений, в частности, решений, касающихся Украины", — отметил Дмитрук.

Отдельно нардеп упомянул о "сложной совместной истории, культурных и духовных связях" между Украиной и Россией. По его мнению, двум странам якобы "всегда жить вместе" и вместе преодолевать предстоящие испытания.

"Сегодня особенно важно принимать решения, способные приблизить мир и сохранить человеческие жизни. С днем рождения, Владимир Владимирович", — написал Дмитрук.

В своих предыдущих сообщениях парламентарий также заявлял, что мир в Украине якобы возможен только при единстве Киева, Москвы и Минска. Дмитрук призвал Украину отказаться от ориентации на западных партнеров и вести прямые переговоры с Россией и Белоруссией.

Дмитрук был избран в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга народа". 25 августа 2024 года он незаконно покинул территорию страны. В тот же день Дмитрук был поставлен в известность о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного. Через несколько дней после этого Дмитрук был объявлен в международный розыск.