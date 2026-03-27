Нардеп Тищенко засветил брендовую куртку: поражает даже акционная стоимость

Гардероб народных депутатов привлекает особое внимание. Ведь с одной стороны – в Украине пятый год идет война, повышают тарифы и налоги на продажу подержанных вещей. С другой – народные депутаты повышают себе выплаты и рассказывают, что заработной платы недостаточно. Так сколько тратят на одежду народные избранники.

Блогер Harley Quinn рассказала, сколько стоит новая куртка народного депутата Николая Тищенко.

"Наш Николай Тищенко и его новая курточка от бренда Herno. Стоимость – 1072 доллара по акции", — написала блогерша.

Отметим, что 27 марта во время часа вопросов к правительству народный депутат Алексей Гончаренко пообщался с Тищенко.

"Тищенко поделился откуда новая одежда. Говорит, брендов нет. Они закончились еще до войны", — написал Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что блогер Harley Quinn, которая пристально следит за новыми приобретениями топ-чиновников, медийных лиц, рассказала, сколько стоит сумка народной депутатки Елены Шуляк.

"Бывшая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выиграла новую сумочку. Итальянская марка Angnona. Цена — 1 380 евро. Без новых Van Cleef не считается", — написала блогер.

Также сообщалось, что в прошлом году в Украине "открылся" сезон шуб, пишет блогер Harley Quinn.

"Елена Шуляк решила не выпадать из модной повестки дня и купила себе Max Mara за 1389 евро", — сообщила блогер.

В прошлом году, по ее словам, на улицы Киева, как и всех столиц мира, возвращается мода на меховые шубы – как символ "тихой роскоши" (quiet luxury) противопоставленного минимализма stealth wealth. В этом году, по ее словам, особый спрос на соболя, рысь и крашеные куницы.



