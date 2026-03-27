logo

BTC/USD

66095

ETH/USD

1989.92

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Нардеп Тищенко засветил брендовую куртку: поражает даже акционная стоимость
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп Тищенко засветил брендовую куртку: поражает даже акционная стоимость

Стоимость брендовой куртки, которую засветил народный депутат Тищенко

27 марта 2026, 13:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гардероб народных депутатов привлекает особое внимание. Ведь с одной стороны – в Украине пятый год идет война, повышают тарифы и налоги на продажу подержанных вещей. С другой – народные депутаты повышают себе выплаты и рассказывают, что заработной платы недостаточно. Так сколько тратят на одежду народные избранники.

Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn рассказала, сколько стоит новая куртка народного депутата Николая Тищенко.

"Наш Николай Тищенко и его новая курточка от бренда Herno. Стоимость – 1072 доллара по акции", — написала блогерша.

Отметим, что 27 марта во время часа вопросов к правительству народный депутат Алексей Гончаренко пообщался с Тищенко.

"Тищенко поделился откуда новая одежда. Говорит, брендов нет. Они закончились еще до войны", — написал Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что блогер Harley Quinn, которая пристально следит за новыми приобретениями топ-чиновников, медийных лиц, рассказала, сколько стоит сумка народной депутатки Елены Шуляк.

"Бывшая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выиграла новую сумочку. Итальянская марка Angnona. Цена — 1 380 евро. Без новых Van Cleef не считается", — написала блогер.

Также сообщалось, что в прошлом году в Украине "открылся" сезон шуб, пишет блогер Harley Quinn.

"Елена Шуляк решила не выпадать из модной повестки дня и купила себе Max Mara за 1389 евро", — сообщила блогер.

В прошлом году, по ее словам, на улицы Киева, как и всех столиц мира, возвращается мода на меховые шубы – как символ "тихой роскоши" (quiet luxury) противопоставленного минимализма stealth wealth. В этом году, по ее словам, особый спрос на соболя, рысь и крашеные куницы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/harley_with_love/5459
Теги:

Новости

Все новости