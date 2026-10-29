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Нардеп шокував: кожен українець уже винен понад 8 тис. доларів

Народний депутат Разумков розповів про масштаби боргів України

29 жовтня 2026, 19:47
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Кречмаровская Наталия

У Раді різко розкритикували заяви влади. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що на кожного українця вже припадає понад 8000 доларів державного боргу, а мільярди в України витрачають на “політичні заяви”. 

Нардеп шокував: кожен українець уже винен понад 8 тис. доларів

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Він відреагував на заяву, яку зробили в Fire Point. Виявляється, зазначив він, що обіцянки про 3 тисячі ракет і суперзброю були лише “політичними заявами”.

Тоді, зауважив, українці мають право запитати: а кошти, виділені на це, теж були політичною заявою? 

“У чиїх кишенях осіли мільярди, якщо ракетна програма, на яку йшло бюджетне фінансування, виявилася порожнім звуком?! Це не чиїсь приватні гроші. Це кошти платників податків, які мали працювати на оборону країни”, — зауважив він. 

Водночас, наголосив політик, влада продовжує заганяти українців у боргову яму. Повідомив, що станом на сьогодні, на кожного громадянина припадає понад 8 000 доларів держборгу, який вже перевищив 100% ВВП! Якби не війна, це був би дефолт. Тільки МВФ Україна заборгувала 14,5 млрд доларів – це в шість разів більше, ніж усі європейські країни разом узяті.

“Яку країну ми хочемо залишити своїм дітям? Державу у війні, а не у мирі, державу в занепаді і в боргах?А напередодні 239 народних депутатів проголосували за збільшення цих боргів, підтримавши в першому читанні проєкт бюджету, який знову тримається лише на сподіваннях на міжнародну допомогу і кредити! Документ, який і далі знищує економіку і майбутнє держави!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що  Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік. Парламентарі обурюються, що не всі необхідні правки були враховані, а бюджет загалом називають антисоціальним.




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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/5041
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