Нардеп шокував: кожен українець уже винен понад 8 тис. доларів

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Кречмаровская Наталия
У Раді різко розкритикували заяви влади. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що на кожного українця вже припадає понад 8000 доларів державного боргу, а мільярди в України витрачають на “політичні заяви”.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Він відреагував на заяву, яку зробили в Fire Point. Виявляється, зазначив він, що обіцянки про 3 тисячі ракет і суперзброю були лише “політичними заявами”.
Тоді, зауважив, українці мають право запитати: а кошти, виділені на це, теж були політичною заявою?
Водночас, наголосив політик, влада продовжує заганяти українців у боргову яму. Повідомив, що станом на сьогодні, на кожного громадянина припадає понад 8 000 доларів держборгу, який вже перевищив 100% ВВП! Якби не війна, це був би дефолт. Тільки МВФ Україна заборгувала 14,5 млрд доларів – це в шість разів більше, ніж усі європейські країни разом узяті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік. Парламентарі обурюються, що не всі необхідні правки були враховані, а бюджет загалом називають антисоціальним.