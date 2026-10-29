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Нардеп шокировал: каждый украинец уже должен более 8 тыс. долларов

Народный депутат Разумков рассказал о масштабах долгов Украины

29 октября 2026, 19:47
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Кречмаровская Наталия

В Раде подвергли резкой критике заявления властей. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что на каждого украинца уже приходится более 8000 долларов государственного долга, а миллиарды у Украины тратят на политические заявления.

Нардеп шокировал: каждый украинец уже должен более 8 тыс. долларов

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Он отреагировал на заявление, сделанное в Fire Point. Оказывается, отметил он, что обещания о 3 тысячах ракет и супероружии были только "политическими заявлениями".

Тогда, заметил, украинцы вправе спросить: а средства, выделенные на это, тоже были политическим заявлением?

"В чьих карманах осели миллиарды, если ракетная программа, на которую шло бюджетное финансирование, оказалась пустым звуком?! Это не чьи-то частные деньги. Это средства налогоплательщиков, которые должны были работать на оборону страны", — отметил он.

В то же время, подчеркнул политик, власти продолжают загонять украинцев в долговую яму. Сообщил, что на сегодняшний день на каждого гражданина приходится более 8 000 долларов госдолга, который уже превысил 100% ВВП! Если бы не война, это был бы дефолт. Только МВФ Украина должна 14,5 млрд долларов – это в шесть раз больше, чем все европейские страны вместе взятые.

"Какую страну мы хотим оставить своим детям? Государство в войне, а не в мире, государство в упадке и в долгах? А накануне 239 народных депутатов проголосовали за увеличение этих долгов, поддержав в первом чтении проект бюджета, который снова держится только на надеждах на международную помощь и кредиты! Документ, который продолжает уничтожать экономику и будущее государства!”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета на 2027 год. Парламентарии возмущаются, что не все необходимые правки были учтены, а бюджет называют антисоциальным.




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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/5041
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