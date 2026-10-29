Нардеп шокировал: каждый украинец уже должен более 8 тыс. долларов

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Кречмаровская Наталия
В Раде подвергли резкой критике заявления властей. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что на каждого украинца уже приходится более 8000 долларов государственного долга, а миллиарды у Украины тратят на политические заявления.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Он отреагировал на заявление, сделанное в Fire Point. Оказывается, отметил он, что обещания о 3 тысячах ракет и супероружии были только "политическими заявлениями".
Тогда, заметил, украинцы вправе спросить: а средства, выделенные на это, тоже были политическим заявлением?
В то же время, подчеркнул политик, власти продолжают загонять украинцев в долговую яму. Сообщил, что на сегодняшний день на каждого гражданина приходится более 8 000 долларов госдолга, который уже превысил 100% ВВП! Если бы не война, это был бы дефолт. Только МВФ Украина должна 14,5 млрд долларов – это в шесть раз больше, чем все европейские страны вместе взятые.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета на 2027 год. Парламентарии возмущаются, что не все необходимые правки были учтены, а бюджет называют антисоциальным.