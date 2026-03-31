Нардеп шокований ситуацією в “Укрпошті”: розповів про "ефективний менеджмент по-смілянськи"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуація в “Укрпошті” катастрофічна — критично не вистачає працівників. Про це раніше вже повідомляли у Верховній Раді. Нарепка Анна Скороход пояснила, що через критичний брак працівників у відділенні можна уникнути покарання за неотриману повістку від ТЦК.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що вже закриваються відділення “Укрпошти” у Києві. Політик оприлюднив підтвердження — повідомлення від працівників компанії.
Вже через три тижні, 20 квітня, за словами політика, Ігор Смілянський буде святкувати своє десятиріччя в керівництві “Укрпошти”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у лютому постійно потрапляв в скандали. Розповідав, як ставиться до людей, хто отримує мінімальну заробітну плату.
Також гендиректор “Укрпошти” скаржився, що його зарплати у 700 тис. грн не вистачає на житло. Блогерка Harley Quinn показала лакшері спосіб життя Смілянського, розповіла, скільки коштують окуляри дружини гендиректора “Укрпошти”.