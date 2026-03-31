Нардеп шокований ситуацією в “Укрпошті”: розповів про "ефективний менеджмент по-смілянськи"

Народний депутат Гончаренко розповів, до чого довів “Укрпошту” Смілянський

31 березня 2026, 21:59
Кречмаровская Наталия

Ситуація в “Укрпошті” катастрофічна — критично не вистачає працівників. Про це раніше вже повідомляли у Верховній Раді. Нарепка Анна Скороход пояснила, що через критичний брак працівників у відділенні можна уникнути покарання за неотриману повістку від ТЦК

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що вже закриваються відділення “Укрпошти” у Києві. Політик оприлюднив підтвердження — повідомлення від працівників компанії. 

“Ось так і виглядає ефективне управління “Укрпоштою” від Ігоря Смілянського! До мене звернулися люди, які пишуть про таку жахливу ситуацію з відділенням Укрпошти у Києві. Поки Ігор Смілянський отримує якісь там копійчані 700 тисяч грн на місяць, десь у відділенні "Укрпошти" два працівники виконують роботу цілої команди”, — розповів нардеп. 

Вже через три тижні, 20 квітня, за словами політика, Ігор Смілянський буде святкувати своє десятиріччя в керівництві “Укрпошти”.

“Ігор Смілянський буде розповідати про свої потужні досягнення й гігантські успіхи пошти, а люди так і продовжать отримувати маленькі зарплати за гігантське навантаження. Ось такий він ефективний менеджмент по-смілянськи”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у лютому постійно потрапляв в скандали. Розповідав, як ставиться до людей, хто отримує мінімальну заробітну плату. 

Також гендиректор “Укрпошти” скаржився, що його зарплати у 700 тис. грн не вистачає на житло. Блогерка Harley Quinn показала лакшері спосіб життя Смілянського, розповіла, скільки коштують окуляри дружини гендиректора “Укрпошти”. 



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53707
