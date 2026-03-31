Нардеп шокований ситуацією в “Укрпошті”: розповів про "ефективний менеджмент по-смілянськи"

Ситуація в “Укрпошті” катастрофічна — критично не вистачає працівників. Про це раніше вже повідомляли у Верховній Раді. Нарепка Анна Скороход пояснила, що через критичний брак працівників у відділенні можна уникнути покарання за неотриману повістку від ТЦК.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що вже закриваються відділення “Укрпошти” у Києві. Політик оприлюднив підтвердження — повідомлення від працівників компанії.

“Ось так і виглядає ефективне управління “Укрпоштою” від Ігоря Смілянського! До мене звернулися люди, які пишуть про таку жахливу ситуацію з відділенням Укрпошти у Києві. Поки Ігор Смілянський отримує якісь там копійчані 700 тисяч грн на місяць, десь у відділенні "Укрпошти" два працівники виконують роботу цілої команди”, — розповів нардеп.

Вже через три тижні, 20 квітня, за словами політика, Ігор Смілянський буде святкувати своє десятиріччя в керівництві “Укрпошти”.

“Ігор Смілянський буде розповідати про свої потужні досягнення й гігантські успіхи пошти, а люди так і продовжать отримувати маленькі зарплати за гігантське навантаження. Ось такий він ефективний менеджмент по-смілянськи”, — підсумував народний депутат.

