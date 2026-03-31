Нардеп шокирован ситуацией в "Укрпочте": рассказал об "эффективном менеджменте по-смелянски"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация в "Укрпочте" катастрофическая – критически не хватает работников. Об этом ранее уже сообщали в Верховной Раде. Нардепка Анна Скороход пояснила, что из-за критической нехватки работников в отделении можно избежать наказания за неполученную повестку от ТЦК.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что уже закрываются отделения "Укрпочты" в Киеве. Политик обнародовал подтверждение – сообщение от работников компании.
Уже через три недели, 20 апреля, по словам политика, Игорь Смилянский будет праздновать свое десятилетие в руководстве "Укрпочты".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в феврале постоянно попадал в скандалы. Рассказывал, как относится к людям, получающим минимальную заработную плату.
Также гендиректор Укрпочты жаловался, что его зарплаты в 700 тыс. грн не хватает на жилье. Блогер Harley Quinn показала лакшери образ жизни Смелянского, рассказала, сколько стоят очки жены гендиректора "Укрпочты".