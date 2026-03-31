logo

BTC/USD

67370

ETH/USD

2090.73

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Нардеп шокирован ситуацией в "Укрпочте": рассказал об "эффективном менеджменте по-смелянски"
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп шокирован ситуацией в "Укрпочте": рассказал об "эффективном менеджменте по-смелянски"

Народный депутат Гончаренко рассказал, до чего довел "Укрпочту" Смелянский

31 марта 2026, 21:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация в "Укрпочте" катастрофическая – критически не хватает работников. Об этом ранее уже сообщали в Верховной Раде. Нардепка Анна Скороход пояснила, что из-за критической нехватки работников в отделении можно избежать наказания за неполученную повестку от ТЦК.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что уже закрываются отделения "Укрпочты" в Киеве. Политик обнародовал подтверждение – сообщение от работников компании.

"Вот так и выглядит эффективное управление "Укрпочтой" от Игоря Смилянского! Ко мне обратились люди, которые пишут о такой ужасной ситуации с отделением Укрпочты в Киеве. Пока Игорь Смелянский получает какие-то копеечные 700 тысяч грн в месяц, где-то в отделении "Укрпочты" два работника выполняют работу целой команды”, — рассказал нардеп.

Уже через три недели, 20 апреля, по словам политика, Игорь Смилянский будет праздновать свое десятилетие в руководстве "Укрпочты".

"Игорь Смелянский будет рассказывать о своих мощных достижениях и гигантских успехах почты, а люди так и продолжат получать маленькие зарплаты за гигантскую нагрузку. Вот такой он эффективный менеджмент по-смелянски", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в феврале постоянно попадал в скандалы. Рассказывал, как относится к людям, получающим минимальную заработную плату.

Также гендиректор Укрпочты жаловался, что его зарплаты в 700 тыс. грн не хватает на жилье. Блогер Harley Quinn показала лакшери образ жизни Смелянского, рассказала, сколько стоят очки жены гендиректора "Укрпочты".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/53707
Теги:

Новости

Все новости