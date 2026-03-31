Нардеп шокирован ситуацией в "Укрпочте": рассказал об "эффективном менеджменте по-смелянски"

Ситуация в "Укрпочте" катастрофическая – критически не хватает работников. Об этом ранее уже сообщали в Верховной Раде. Нардепка Анна Скороход пояснила, что из-за критической нехватки работников в отделении можно избежать наказания за неполученную повестку от ТЦК.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что уже закрываются отделения "Укрпочты" в Киеве. Политик обнародовал подтверждение – сообщение от работников компании.

"Вот так и выглядит эффективное управление "Укрпочтой" от Игоря Смилянского! Ко мне обратились люди, которые пишут о такой ужасной ситуации с отделением Укрпочты в Киеве. Пока Игорь Смелянский получает какие-то копеечные 700 тысяч грн в месяц, где-то в отделении "Укрпочты" два работника выполняют работу целой команды”, — рассказал нардеп.

Уже через три недели, 20 апреля, по словам политика, Игорь Смилянский будет праздновать свое десятилетие в руководстве "Укрпочты".

"Игорь Смелянский будет рассказывать о своих мощных достижениях и гигантских успехах почты, а люди так и продолжат получать маленькие зарплаты за гигантскую нагрузку. Вот такой он эффективный менеджмент по-смелянски", — подытожил народный депутат.

