Нардеп не добираючи слів накинувся на ексміністерку енергетики: "тварина, маєш гнити у вʼязниці"

Slava Kot
Народний депутат Ярослав Железняк різко відгукнувся про колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук через тривалу відсутність світла. Приводом стала заява ексміністерки про те, що держава "зробила максимум" для захисту енергетичних об’єктів від російських ударів.
Железняк критикує Гринчук через відключення світла. Фото з відкритих джерел
Ярослав Железняк у дописі на Facebook відреагував на слова Гринчук, де описав власний досвід тривалих відключень електроенергії та холод у квартирі.
Нардеп звинуватив колишнє керівництво Міненерго у провалі підготовки країни до масованих атак по енергетиці. Він заявив, що добиватиметься юридичної відповідальності для всіх причетних і розкритикував можливі спроби політичного "відбілювання" посадовців, які працювали в галузі до піку ударів по інфраструктурі.
Железняк критикує Гринчук через відключення світла
Раніше Світлана Гринчук публічно заявляла, що "робила все по максимуму", частина енергооб’єктів отримала фізичний захист, а головною проблемою залишалася нестача ефективного протиповітряного прикриття. Вона також наголошувала, що не вбачає підстав для підозр у корупційних справах, пов’язаних з енергетикою.
