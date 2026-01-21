Нардеп не добираючи слів накинувся на ексміністерку енергетики: "тварина, маєш гнити у вʼязниці"

Народний депутат Ярослав Железняк різко відгукнувся про колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук через тривалу відсутність світла. Приводом стала заява ексміністерки про те, що держава "зробила максимум" для захисту енергетичних об’єктів від російських ударів.

Ярослав Железняк у дописі на Facebook відреагував на слова Гринчук, де описав власний досвід тривалих відключень електроенергії та холод у квартирі.

"У мене в будинку вже більше доби немає світла. Останній раз було буквально пару годин вночі. На термометрі аж 13 градусів. Це далеко не найгірший варіант. І в цей момент я відкриваю заяву Гринчук, що вона все робила можливе?" – пише Железняк.

Нардеп звинуватив колишнє керівництво Міненерго у провалі підготовки країни до масованих атак по енергетиці. Він заявив, що добиватиметься юридичної відповідальності для всіх причетних і розкритикував можливі спроби політичного "відбілювання" посадовців, які працювали в галузі до піку ударів по інфраструктурі.

"Ти, тварина, маєш не сидіти в теплі обвішана брендами, а гнити у вʼязниці! Коли разом з бандою Міндіча ось так підготували країну до обстрілів. Зроблю все можливе, щоб ця падла і її поплічники опинились там де мають бути — за ґратами. Не дай Боже, я побачу з боку колег-депутатів хоч якийсь натяк на спробу відбілити цих покидьків, і цю п****ку зокрема — не ображайтесь потім на реакцію", — підсумував Железняк.

Раніше Світлана Гринчук публічно заявляла, що "робила все по максимуму", частина енергооб’єктів отримала фізичний захист, а головною проблемою залишалася нестача ефективного протиповітряного прикриття. Вона також наголошувала, що не вбачає підстав для підозр у корупційних справах, пов’язаних з енергетикою.

