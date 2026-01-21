Нардеп не подбирая слов набросился на экс-министершу энергетики: "животное, должно гнить в тюрьме"

Народный депутат Ярослав Железняк резко отозвался о бывшей министерке энергетики Светлане Гринчук из-за длительного отсутствия света. Поводом стало заявление экс-министерши о том, что государство "совершило максимум" для защиты энергетических объектов от российских ударов.

Железняк критикует Гринчук из-за отключения света. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк в сообщении на Facebook отреагировал на слова Гринчук, где описал собственный опыт длительных отключений электроэнергии и холода в квартире.

"У меня в доме уже больше суток нет света. Последний раз было буквально пару часов ночью. На термометре аж 13 градусов. Это далеко не самый плохой вариант. И в этот момент я открываю заявление Гринчук, что она все делала возможное?" – пишет Железняк.

Нардеп обвинил бывшее руководство Минэнерго в провале подготовки страны к массированным атакам по энергетике. Он заявил, что будет добиваться юридической ответственности для всех причастных и подверг критике возможные попытки политического "отбеливания" должностных лиц, работавших в отрасли до пика ударов по инфраструктуре.

"Ты, животное, должна не сидеть в тепле увешанная брендами, а гнить в тюрьме! Когда вместе с бандой Миндича вот так подготовили страну к обстрелам. Сделаю все возможное, чтобы эта падаль и ее приспешники оказались там где должны быть — за решеткой. Не дай Бог, я увижу со стороны коллег-депутатов хоть какой-то намек на попытку отбелить этих подонков, и эту п****ку в частности — не обижайтесь потом на реакцию", — подытожил Железняк.

Ранее Светлана Гринчук публично заявляла, что "делала все по максимуму", часть энергообъектов получила физическую защиту, а главной проблемой оставалась нехватка эффективного противовоздушного прикрытия. Она также отмечала, что не видит оснований для подозрений по коррупционным делам, связанным с энергетикой.

