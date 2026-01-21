Нардеп не подбирая слов набросился на экс-министершу энергетики: "животное, должно гнить в тюрьме"

Рубрики
Народный депутат Ярослав Железняк резко отозвался о бывшей министерке энергетики Светлане Гринчук из-за длительного отсутствия света. Поводом стало заявление экс-министерши о том, что государство "совершило максимум" для защиты энергетических объектов от российских ударов.
Ярослав Железняк в сообщении на Facebook отреагировал на слова Гринчук, где описал собственный опыт длительных отключений электроэнергии и холода в квартире.
Нардеп обвинил бывшее руководство Минэнерго в провале подготовки страны к массированным атакам по энергетике. Он заявил, что будет добиваться юридической ответственности для всех причастных и подверг критике возможные попытки политического "отбеливания" должностных лиц, работавших в отрасли до пика ударов по инфраструктуре.
Ранее Светлана Гринчук публично заявляла, что "делала все по максимуму", часть энергообъектов получила физическую защиту, а главной проблемой оставалась нехватка эффективного противовоздушного прикрытия. Она также отмечала, что не видит оснований для подозрений по коррупционным делам, связанным с энергетикой.
