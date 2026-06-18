“Нахабний дармоїд”: в Раді відреагували на слова Смілянського про "козлів"

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський вчергове висловився про свою зарплату та обізвав українців.

Ігор Смілянський. Фото з відкритих джерел

Питання доходів Смілянського нерідко виникало в інформаційному просторі. У Верховній Раді критикували гендиректора “Укрпошти” і за зарплату, і за ситуацію в компанії.

Смілянський відповів критикам: “Оці козли, які кричать про мою зарплату, так вони податків платять менше. З них користі Збройним силам менше в десятки разів, ніж від мене. Говорю, давайте одразу про податки. Чого любити Україну безкоштовно? Давайте любити Україну за гроші”.

Народний депутат Олексій Гончаренко, хто часто критикує Смілянського прокоментував слова гендиректора “Укрпошти”.

“Я певен, що від поштаря, який отримує в 100 разів меншу зарплату, в 100 разів більше користі, ніж від нахабного дармоїда Смілянського”, — коротко прокоментував народний депутат.

Зазначимо, що під час ефіру програми гендиректор “Укрпошти” розповів, що нині отримує по 836 тисяч гривень на місяць. Це сума до оподаткування.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський розповів де живуть його дружина та діти та чому вони не в Україні.

Розповів, що старший син вступив до Стенфорду — він студент першого курсу. Дружина з молодшим сином живе в Нью-Йорку, син навчається в школі. Смілянський розповів, що дружина — віцепрезидент однієї з великих компаній США і періодично отримує більшу зарплату, ніж він. Гендиректор “Укрпошти” пояснив, що дружина будує незалежну кар'єру і вони загалом тривалий час живуть порізно. Одним із моментів було те, яку б роботу могла отримати дружина, коли він став гендиректором “Укрпошти”, щоб не було конфлікту інтересів.



