"Наглый тунеядец": в Раде отреагировали на слова Смелянского о "козлах"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в очередной раз высказался о своей зарплате и обозвал украинцев.

Игорь Смелянский. Фото из открытых источников

Вопрос доходов Смелянского часто возникал в информационном пространстве. В Верховной Раде критиковали гендиректора "Укрпочты" и за зарплату, и за ситуацию в компании.

Смелянский ответил критикам: "Эти козлы, которые кричат о моей зарплате, так они налогов платят меньше. Из них пользы Вооруженным силам меньше в десятки раз, чем от меня. Говорю, давайте сразу о налогах. Чего любить Украину бесплатно? Давайте любить Украину за деньги".

Народный депутат Алексей Гончаренко, часто критикующий Смелянского, прокомментировал слова гендиректора "Укрпочты".

"Я уверен, что от почтальона, который получает в 100 раз меньшую зарплату, в 100 раз больше пользы, чем от нахального тунеядца Смелянского", — коротко прокомментировал народный депутат.

Отметим, что во время эфира программы гендиректор "Укрпочты" рассказал, что сейчас получает по 836 тысяч гривен в месяц. Это сумма для налогообложения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал, где живут его жена и дети и почему они не в Украине.

Рассказал, что старший сын поступил в Стэнфорд – он студент первого курса. Жена с младшим сыном живет в Нью-Йорке, сын учится в школе. Смелянский рассказал, что жена – вице-президент одной из крупных компаний США и периодически получает большую зарплату, чем он. Гендиректор "Укрпочты" пояснил, что жена строит независимую карьеру и они в целом долго живут порознь. Одним из моментов было то, какую бы работу могла получить жена, когда он стал гендиректором "Укрпочты", чтобы не было конфликта интересов.



