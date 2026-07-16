Над новим Кабміном нависла тінь Єрмака: українців попередили про найгірші часи попереду

Новий Кабмін ще не розпочав повноцінну роботу, але вже зіткнувся з низкою ризиків. Таку оцінку дав політолог Вадим Денисенко, коментуючи перші кадрові рішення після зміни уряду.

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На його думку, влада помилилася, пояснюючи зміну прем'єра необхідністю підготовки до опалювального сезону.

"Корецький — не та людина, яка врятує нас взимку. На жаль, це неправда", – заявив Денисенко.

Він наголосив, що головним фактором залишаться російські удари по енергетиці, а не зміна керівництва уряду.

Ще однією проблемою експерт назвав відсутність чіткої програми дій.

"Якоїсь магістральної ідеї, під яку створюється цей уряд, не існує", – зазначив політолог.

Окремо Денисенко прокоментував ситуацію в Міноборони. На його думку, найбільше запитань викликає не відставка Михайла Федорова, а кандидатура його наступника.

"Якби замість Федорова був запропонований авторитетний військовий, усе пішло б зовсім за іншим сценарієм", – вважає він.

Також політолог звернув увагу на розмови про посилення впливу керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Фактор Єрмака ще гратиме свою важливу роль", – підсумував Денисенко.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що перезавантаження уряду мало стати способом знизити суспільну напругу, однак через слабку комунікацію та відсутність зрозумілої стратегії новий Кабмін із перших днів опинився в центрі критики ще до початку реалізації своїх рішень.

Портал "Коментарі" вже писав, що можлива відставка міністра оборони Михайла Федорова стала показником зрілості українського громадянського суспільства. Таку думку висловив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.