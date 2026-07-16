Над новым Кабмином нависла тень Ермака: украинцев предупредили о худших временах впереди

Новый Кабмин еще не приступил к полноценной работе, но уже столкнулся с рядом рисков. Такую оценку дал политолог Вадим Денисенко, комментируя первые кадровые решения после смены правительства.

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По его мнению, власти ошиблись, объясняя смену премьера необходимостью подготовки к отопительному сезону.

"Корецкий — не тот человек, который спасет нас зимой. К сожалению, это неправда", — заявил Денисенко.

Он подчеркнул, что главным фактором останутся российские удары по энергетике, а не смена руководства правительства.

Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие четкой программы действий.

"Никакой магистральной идеи, под которую создается это правительство, не существует", – отметил политолог.

Отдельно Денисенко прокомментировал ситуацию в Минобороны. По его мнению, больше всего вопросов вызывает не отставка Михаила Федорова, а кандидатура его преемника.

"Если бы вместо Федорова был предложен авторитетный военный, все пошло бы совсем по другому сценарию", — считает он.

Также политолог обратил внимание на разговоры об усилении влияния руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Фактор Ермака будет еще играть свою важную роль", — подытожил Денисенко.

Подытоживая, эксперт отметил, что перезагрузка правительства должна была стать способом снизить общественное напряжение, однако из-за слабой коммуникации и отсутствия понятной стратегии новый Кабмин с первых дней оказался в центре критики еще до начала реализации своих решений.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможная отставка министра обороны Михаила Федорова стала показателем зрелости украинского гражданского общества. Такое мнение высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.