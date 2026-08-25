"Наче когось бив": у Зеленського помітили дивні сліди на руках (ФОТО)

Під час урочистостей до Дня Державного Прапора України на руці президента Володимира Зеленського помітили червоні сліди на кісточках пальців. Незвичайна деталь потрапила на фотографію з Києва та швидко стала приводом для обговорень і жартів у соцмережах.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Знімок зробив фотограф Ян Доброносов 23 серпня 2026 року під час виконання Державного гімну. На фото Зеленський прикладає праву руку до серця. Саме на кісточках пальців помітні почервоніння, які деяким користувачам нагадали сліди після ударів кулаком.

Фотографія, на якій також видно український прапор, трибуну, мікрофони та напис із датою і місцем події "Київ, 23 серпня 2026 року", швидко поширилася в Telegram-каналах та інших соцмережах.

На руці Зеленського помітили червоні сліди

На незвичайну деталь звернув увагу журналіст і блогер Сергій Стерненко.

"У Зеленського на руці помітили сліди, як наче він когось бив", — іронічно написав Стерненко.

Користувачі соцмереж почали висувати власні припущення щодо походження почервоніння. Дехто припустив, що воно могло з'явитися після спортивного тренування, зокрема занять боксом або роботи з боксерською грушею. Інші коментатори сприйняли фотографію передусім як привід для жартів і мемів. У мережі з'явилися припущення, що президент нібито "особисто передав привіт" комусь із російських чиновників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зміни до мобілізації в Україні.

Також "Коментарі" писали про новий план закінчення війни. Що передбачає пропозиція Зеленського.