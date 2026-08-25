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"Наче когось бив": у Зеленського помітили дивні сліди на руках (ФОТО)

На фото з заходів до Дня Прапора України на кісточках правої руки Володимира Зеленського помітили почервоніння.

25 серпня 2026, 21:02
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Slava Kot

Під час урочистостей до Дня Державного Прапора України на руці президента Володимира Зеленського помітили червоні сліди на кісточках пальців. Незвичайна деталь потрапила на фотографію з Києва та швидко стала приводом для обговорень і жартів у соцмережах.

"Наче когось бив": у Зеленського помітили дивні сліди на руках (ФОТО)

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Знімок зробив фотограф Ян Доброносов 23 серпня 2026 року під час виконання Державного гімну. На фото Зеленський прикладає праву руку до серця. Саме на кісточках пальців помітні почервоніння, які деяким користувачам нагадали сліди після ударів кулаком.

Фотографія, на якій також видно український прапор, трибуну, мікрофони та напис із датою і місцем події "Київ, 23 серпня 2026 року", швидко поширилася в Telegram-каналах та інших соцмережах.

”Наче когось бив”: у Зеленського помітили дивні сліди на руках (ФОТО) - фото 2

На руці Зеленського помітили червоні сліди

На незвичайну деталь звернув увагу журналіст і блогер Сергій Стерненко.

"У Зеленського на руці помітили сліди, як наче він когось бив", — іронічно написав Стерненко.

Користувачі соцмереж почали висувати власні припущення щодо походження почервоніння. Дехто припустив, що воно могло з'явитися після спортивного тренування, зокрема занять боксом або роботи з боксерською грушею. Інші коментатори сприйняли фотографію передусім як привід для жартів і мемів. У мережі з'явилися припущення, що президент нібито "особисто передав привіт" комусь із російських чиновників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зміни до мобілізації в Україні.

Також "Коментарі" писали про новий план закінчення війни. Що передбачає пропозиція Зеленського.



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