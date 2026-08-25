"Якобы кого-то избил": у Зеленского заметили странные следы на руках (ФОТО)

Во время торжества ко Дню Государственного Флага Украины на руке президента Владимира Зеленского заметили красные следы на косточках пальцев. Необычная деталь попала на фотографию из Киева и стала поводом для обсуждений и шуток в соцсетях.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Снимок сделал фотограф Ян Доброносов 23 августа 2026 во время исполнения Государственного гимна. На фото Зеленский прикладывает правую руку к сердцу. Именно на косточках пальцев заметны красноты, которые некоторым пользователям напомнили следы после ударов кулаком.

Фотография, на которой также видны украинский флаг, трибуна, микрофоны и надпись с датой и местом события "Киев, 23 августа 2026 года", быстро распространилась в Telegram-каналах и других соцсетях.

На руке Зеленского заметили красные следы

На необычную деталь обратил внимание журналист и блогер Сергей Стерненко.

"У Зеленского на руке заметили следы, как будто он кого-то избивал", — иронично написал Стерненко.

Пользователи соцсетей начали выдвигать собственные предположения о происхождении красноты. Некоторые предположили, что оно могло появиться после спортивной тренировки, в частности, занятий боксом или работы с боксерской грушей. Другие комментаторы восприняли фотографию, прежде всего, как повод для шуток и мемов. В сети появились предположения, что президент якобы "лично передал привет" кому-то из российских чиновников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об изменениях в мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о новом плане окончания войны. Что подразумевает предложение Зеленского.