"Якобы кого-то избил": у Зеленского заметили странные следы на руках (ФОТО)

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Slava Kot
Во время торжества ко Дню Государственного Флага Украины на руке президента Владимира Зеленского заметили красные следы на косточках пальцев. Необычная деталь попала на фотографию из Киева и стала поводом для обсуждений и шуток в соцсетях.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Снимок сделал фотограф Ян Доброносов 23 августа 2026 во время исполнения Государственного гимна. На фото Зеленский прикладывает правую руку к сердцу. Именно на косточках пальцев заметны красноты, которые некоторым пользователям напомнили следы после ударов кулаком.
Фотография, на которой также видны украинский флаг, трибуна, микрофоны и надпись с датой и местом события "Киев, 23 августа 2026 года", быстро распространилась в Telegram-каналах и других соцсетях.
На руке Зеленского заметили красные следы
На необычную деталь обратил внимание журналист и блогер Сергей Стерненко.
Пользователи соцсетей начали выдвигать собственные предположения о происхождении красноты. Некоторые предположили, что оно могло появиться после спортивной тренировки, в частности, занятий боксом или работы с боксерской грушей. Другие комментаторы восприняли фотографию, прежде всего, как повод для шуток и мемов. В сети появились предположения, что президент якобы "лично передал привет" кому-то из российских чиновников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об изменениях в мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о новом плане окончания войны. Что подразумевает предложение Зеленского.