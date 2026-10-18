На Зеленского собирают компромат: эксперт о возможном сценарии против президента

На днях в сети интернет распространялась информация, будто в Москву приехал руководитель ФБР, затем последовало опровержение. Однако эксперты убеждены, что контакты спецслужб США и РФ продолжаются.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассказал о двух возможных объяснениях, однако отметил, что они не исключительны. По его словам, Соединенные Штаты Америки поддерживают с россиянами связь, даже несмотря на полномасштабное вторжение, даже несмотря на фамилию американского президента. Эксперт пояснил, что даже администрация Байдена поддерживала отношения с россиянами, считая, что "пусть лучше будет связь плохая, чем ее не будет вообще".

"Они поддерживают контакты спецслужб по следующим вопросам — противодействие распространению оружия массового уничтожения (ядерное, химическое, бактериологическое, биологическое), средства его доставки и пр. Это все контролируется с россиянами. Они обмениваются данными. Также противодействие терроризму, противодействие финансированию терроризма", — пояснил Ступак.

По его словам, по этим направлениям точно коммуникация у американцев и россиян была.

"Второе объяснение может быть действительно такое конспирологическое, но я бы не исключал его. Накануне выборов, возможно, американцы хотели бы получить какие-то компрометирующие данные против Владимира Зеленского, его команды. Какие-то там факты хищения, чего угодно, что у россиян там есть вообще, чтобы можно было этим сыграть против", — отметил эксперт.

Ступак напомнил об истории с "Энергоатомом". Отметил, когда следователи НАБУ говорили, что деньги поехали в Москву, они могли поехать к Андрею Деркачу (бывший украинский политик, ныне сенатор в РФ, — ред.).

"Он (Деркач, — ред.) был у нас, знает о многом. Возможны еще какие-то схемы на территории Украины, из которых наши чиновники кормятся, о которых знают россияне и возможно делятся с американцами. Возможно, я этот вариант оставляю рабочий. Не претендую на точность в деталях, но рабочим я бы его оставил", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое жесткое условие Зеленский выдвинул России.



