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Сергій Кречмаровський
На днях в сети интернет распространялась информация, будто в Москву приехал руководитель ФБР, затем последовало опровержение. Однако эксперты убеждены, что контакты спецслужб США и РФ продолжаются.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассказал о двух возможных объяснениях, однако отметил, что они не исключительны. По его словам, Соединенные Штаты Америки поддерживают с россиянами связь, даже несмотря на полномасштабное вторжение, даже несмотря на фамилию американского президента. Эксперт пояснил, что даже администрация Байдена поддерживала отношения с россиянами, считая, что "пусть лучше будет связь плохая, чем ее не будет вообще".
По его словам, по этим направлениям точно коммуникация у американцев и россиян была.
Ступак напомнил об истории с "Энергоатомом". Отметил, когда следователи НАБУ говорили, что деньги поехали в Москву, они могли поехать к Андрею Деркачу (бывший украинский политик, ныне сенатор в РФ, — ред.).
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое жесткое условие Зеленский выдвинул России.