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На Зеленського вже точно чекає доля Сталіна: експерт вразив жорсткою заявою

Після заяв Юлії Мендель політолог Віктор Бобиренко спрогнозував непросте політичне майбутнє Володимира Зеленського

6 серпня 2026, 17:05
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Клименко Елена

Політолог Віктор Бобиренко прокоментував останні заяви колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель та висловив власне бачення політичної ситуації навколо Володимира Зеленського. На його думку, критичні висловлювання ексречниці Банкової можуть свідчити про внутрішні зміни в оточенні глави держави.

На Зеленського вже точно чекає доля Сталіна: експерт вразив жорсткою заявою

Фото: з відкритих джерел

Експерт розпочав свій коментар із історичної аналогії, зазначивши, що Зеленський може опинитися в політичній ізоляції після завершення своєї каденції.

"Мені іноді здається, що Зеленський закінчить як Сталін. Я маю на увазі, що Володимир Олександрович може так само залишитися без друзів", – сказав Бобиренко.

Говорячи про заяви Юлії Мендель, політолог назвав її приклад показовим.

"Кейс Мендель дуже показовий", – наголосив він.

За словами Бобиренка, Мендель тривалий час публічно підтримувала президента, однак зараз дедалі частіше озвучує критичні оцінки діяльності влади. Він також звернув увагу на неоднозначність окремих її висловлювань щодо війни та мобілізації. Водночас політолог наголосив, що мобілізація є необхідною в умовах повномасштабної війни, однак її принципи мають бути однаковими для всіх громадян.

Оцінюючи політичні перспективи чинної влади, Бобиренко припустив, що після завершення війни рівень підтримки президента може істотно знизитися.

"Влада потрібна виключно для того, щоб утримувати владу, тому що її втрата матиме серйозні наслідки для частини команди", – заявив експерт.

Він також висловив думку, що в разі проведення виборів після скасування воєнного стану боротьба за перемогу для Володимира Зеленського може бути складною.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна вже стала невід'ємною частиною військової системи НАТО, хоча формальне членство в Альянсі може поступово втрачати свою політичну вагу. Таку думку висловив політолог Віталій Кулик, коментуючи перспективи євроатлантичної інтеграції та підходи західних партнерів до підтримки Києва.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=e0__mylmrlo&t=6s
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