Зеленского уже точно ждет судьба Сталина: эксперт поразил жестким заявлением

Политолог Виктор Бобиренко прокомментировал последние заявления бывшей пресс-секретари президента Юлии Мендель и выразил собственное видение политической ситуации вокруг Владимира Зеленского. По его мнению, критические высказывания эксречницы Банковой могут свидетельствовать о внутренних изменениях в окружении главы государства.

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Эксперт начал свой комментарий по исторической аналогии, отметив, что Зеленский может оказаться в политической изоляции после завершения своей каденции.

"Мне иногда кажется, что Зеленский закончит как Сталин. Я имею в виду, что Владимир Александрович может так же остаться без друзей", – сказал Бобиренко.

Говоря о заявлениях Юлии Мендель, политолог назвал ее пример показательным.

"Кейс Мендель очень показателен", — подчеркнул он.

По словам Бобиренко, Мендель долгое время публично поддерживала президента, однако сейчас все чаще озвучивает критические оценки деятельности власти. Он также обратил внимание на неоднозначность отдельных ее высказываний по поводу войны и мобилизации. В то же время политолог подчеркнул, что мобилизация необходима в условиях полномасштабной войны, однако ее принципы должны быть одинаковыми для всех граждан.

Оценивая политические перспективы действующей власти, Бобиренко предположил, что по завершении войны уровень поддержки президента может существенно снизиться.

"Власть нужна исключительно для того, чтобы удерживать власть, потому что ее потеря будет иметь серьезные последствия для части команды", – заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что в случае проведения выборов после отмены военного положения борьба за победу для Владимира Зеленского может оказаться сложной.

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